Две уфимки обвиняются в организации незаконной регистрации мигрантов

По предварительной версии правоохранителей, обе уфимки, 1960 и 2001 г.р., привлечены к ответственности. Их незаконную деятельность выявили сотрудники УФСБ России по республике, уточнили в пресс-службе МВД по Башкирии.
Следствием установлено, что 63-летняя жительница Уфы с 2016 года оказывала миграционные услуги иностранным гражданам: оформляла для них трудовые договора с использованием печати и документов несуществующей фирмы.
Все договора оказались фиктивными. В незаконной деятельности принимала участие и 23-летняя дочь обвиняемой.
В рамках возбужденного уголовного дела следствием зафиксировано более 50 подобных фактов.
В настоящее время устанавливаются иные факты их противоправной деятельности, а также лица, которые им помогали.