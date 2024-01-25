Две уфимки обвиняются в организации незаконной регистрации мигрантов

По предварительной версии правоохранителей, обе уфимки, 1960 и 2001 г.р., привлечены к ответственности. Их незаконную деятельность выявили сотрудники УФСБ России по республике, уточнили в пресс-службе МВД по Башкирии.

Следствием установлено, что 63-летняя жительница Уфы с 2016 года оказывала миграционные услуги иностранным гражданам: оформляла для них трудовые договора с использованием печати и документов несуществующей фирмы.

Все договора оказались фиктивными. В незаконной деятельности принимала участие и 23-летняя дочь обвиняемой.

В рамках возбужденного уголовного дела следствием зафиксировано более 50 подобных фактов.