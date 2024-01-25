В Уфе в доме на стенах образовались трещины из-за строительных работ

Накануне в ЕДДС Уфы поступила информация от жителей 11-этажного дома по улице Карла Маркса, 49/1. По их словам, в результате вибрации сваебойной установки на стройплощадке, которая расположена рядом с многоэтажкой, на стенах и перекрытиях появились трещины.

Специалисты Управления гражданской защиты г. Уфы выехали на место, осмотрели поврежденные поверхности стен в квартирах. В настоящее время сваебойные работы прекращены.

По итогам выездного заседания управляющей компании поручено провести обследование всех квартир и предоставить в Администрацию Ленинского района акты обследования и техническую документацию дома.

Застройщика обязали заключить договор с экспертной организацией, специалисты которой установят маяки для контроля изменения трещин и будут отслеживать влияние вибрации на сохранность конструкций дома.