В Нефтекамске после капремонта открыли творческое пространство для молодежи

Об этом на своих страницах в соцсетях сообщил Радий Хабиров. Здание изменилось и снаружи, и внутри. Современный внешний вид, просторное отремонтированное фойе. А главной гордостью стал зрительный зал, где почти полтысячи зрительных мест. Он оборудован новыми комфортными креслами и большим экраном размером 5 на 9 метров.

В здании также установлено современное звуковое и световое оборудование. Провести реновацию здания в Нефтекамске помогла одна из федеральных программ в рамках нацпроекта «Образование».