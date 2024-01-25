В Нефтекамске после капремонта открыли творческое пространство для молодежи

Об этом на своих страницах в соцсетях сообщил Радий Хабиров. Здание изменилось и снаружи, и внутри. Современный внешний вид, просторное отремонтированное фойе. А главной гордостью стал зрительный зал, где почти полтысячи зрительных мест. Он оборудован новыми комфортными креслами и большим экраном размером 5 на 9 метров.
В здании также установлено современное звуковое и световое оборудование. Провести реновацию здания в Нефтекамске помогла одна из федеральных программ в рамках нацпроекта «Образование».
У творческой и активной молодежи появилось современное пространство, где они могут воплощать свои идеи в реальность, развивать проекты. Первым подобным местом стал «Йэшлек House» в Уфе. В республике идет работа по открытию подобных пространств и в других муниципалитетах.