В Башкирии депутаты рассмотрели законопроект о внесении изменений в Семейный кодекс

Отцы, воспитывающие детей, смогут требовать алименты от бывших жен. Башкирские парламентарии рассмотрели в первом чтении законопроект о внесении изменений в Семейный кодекс республики. Сегодня в Уфе состоялось пятое заседание Государственного Собрания Башкортостана. В общей сложности депутаты рассмотрели несколько десятков вопросов.

Соблюдение и защита прав, свобод и законных интересов ребёнка – первый и, наверное, один из важнейших вопросов пятого заседания башкирского парламента. Сначала доклад, а потом множество вопросов. За трибуной уполномоченная по правам ребенка в Башкортостане провела целых полтора часа.

Наболевшей как для защитников интересов ребёнка, так и для башкирских парламентариев стала тема буллинга детей. Этот вопрос тщательно изучали весь прошлый год. В итоге депутаты предложили расширить возможности уполномоченного по правам ребёнка, когда дело касается защиты детей подвергшихся буллингу.

Еще один из законопроектов, который рассматривался депутатами в первом чтении, пусть напрямую не касался детей, но тоже имел к ним отношение. Речь идет об алиментных обязательствах супругов. Отцы смогут требовать от бывших жён деньги на содержание ребёнка. Теперь если мужчина в течение трёх лет с момента рождения ребёнка ухаживает за ним без участия матери, он сможет в судебном порядке обязать бывшую жену платить алименты. Такие изменения в законодательство на федеральном уровне уже были сделаны летом прошлого года. Башкирские парламентарии хотят привести в соответствие и Семейный кодекс республики.

Еще один из наиболее актуальных законопроектов, рассмотренных на заседании Курултая, касается приватизации объектов культурного наследия, которые относятся к государственной собственности. По словам разработчиков законопроекта, документ направлен на восстановление и сохранение построек культурного наследия путем привлечения внебюджетных средств, то есть бизнеса. Всего в республике 695 таких объектов.