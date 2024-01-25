Россияне смогут проверить подлинность ювелирных изделий во время покупки

Потребители смогут проверить подлинность ювелирных изделий во время покупки. Это можно будет сделать при помощи специального мобильного приложения. Достаточно навести сканер на QR-код, который нанесен на бирке. На самом украшении разместят такой же «квадратик», который будет считываться специальным устройством. Также можно проверить и подлинность, производителя, продавца и состав товара на сайте федеральной пробирной палаты с помощью 16-значного идентификационного номера. С первого сентября продажа драгоценных изделий без физической маркировки будет запрещена. Такие изменения направлены на защиту прав потребителей.
Как только определились с составом сплава, находят соответствующую эталонную иглу. Сначала натирают на пробирном камне само изделие, затем рядом наносят черту иглой. С помощью реактива жёлтого цвета оставляют пятна, по оттенкам которых и определяют пробу.
Клеймят драгоценные изделия лазером. Оттиски отличаются не только по комбинации цифр, но и по своей форме. Например, для золота оно в виде лопатки, для серебра – в виде рамки бочонка. Здесь наносят и оттиск именника производителя. С недавнего времени для защиты покупателя от контрафактной продукции начали маркировать ювелирные изделия. С первого сентября этого года все украшения должны иметь QR-код. Не только на бирке, но и на самом изделии.
После того, как сотрудник пробирной палаты и продавец подтвердят информацию, сведения об изделии появятся в самом мобильном приложении, а также на официальном сайте. Чтобы не столкнуться с подменой, информацию об украшениях доводят до покупателей в наглядной и доступной форме. Все изменения направлены на защиту прав потребителей.