В доме Госсобрания Башкирии открылась выставка Вакиля Шайхетдинова

Одни из самых живописных локаций Башкортостана в картинах заслуженного художника региона. В доме государственного собрания республики открылась выставка Вакиля Шайхетдинова. Первыми её посетителями стали депутаты Курултая.

Представленные полотна объединены темой любви к родному краю. Кисть художника мастерски передает величественную красоту башкирской природы. Здесь и Инзерские зубчатки и другие достопримечательности республики. Творчество Шайхетдинова высоко оценил и председатель Госсобрания. Константин Толкачев выразил художнику благодарность за организацию экспозиции.