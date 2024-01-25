В Уфе открылся предуниверсарий «Техномир»

В Уфе на базе уфимского лицея №161 при содействии Уфимского университета науки и технологий открылся предуниверсарий «Техномир». Это проект, благодаря которому старшеклассники смогут подготовиться к поступлению в вуз.

С ними будут заниматься преподаватели и студенты-отличники высших учебных заведений. Создать предуниверсарий решили сами лицеисты. Воплотить идею в жизнь удалось благодаря победе на конкурсе инициативного бюджетирования. На реализацию из республиканской казны выделили более 2 млн рублей, и вуз-партнёр поддержал суммой в 1 млн рублей.