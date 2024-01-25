В Уфе прошли соревнования по дзюдо памяти Николая Попова

В Уфе прошли всероссийские соревнования по дзюдо среди спортсменов не старше 23 лет памяти заслуженного тренера России Николая Попова. В турнире приняли участие более 100 атлетов из 18 регионов страны.
Для многих из них эти старты стали первыми в сезоне. Боролись дзюдоисты за путевки на чемпионат страны, который пройдет в апреле в Красноярске. Туда отправятся победители и серебряные призеры этих состязаний.
Турнир по дзюдо памяти Попова проводится в Уфе с 2015 года. Республику в соревнованиях представили 25 спортсменов. В итоге трое из них завоевали право выступить на чемпионате России. Это Екатерина Тужилова, Алина Галиева и Лилия Атауллина. Ещё два дзюдоиста из Башкортостана завоевали бронзовые медали. Также успешно в Уфе выступили гости из Москвы, Челябинской области, Республики Хакасия и Пермского края.