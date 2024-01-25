В Уфе прошли соревнования по дзюдо памяти Николая Попова

В Уфе прошли всероссийские соревнования по дзюдо среди спортсменов не старше 23 лет памяти заслуженного тренера России Николая Попова. В турнире приняли участие более 100 атлетов из 18 регионов страны.

Для многих из них эти старты стали первыми в сезоне. Боролись дзюдоисты за путевки на чемпионат страны, который пройдет в апреле в Красноярске. Туда отправятся победители и серебряные призеры этих состязаний.