В Уфе отметили День российского студенчества

Семинары, круглые столы, встречи выпускников, мастер-классы, интерактивные игры, концерты и награждения особо отличившихся. Студенты сегодня участвовали в различных активностях. Большинство из них уже сдали экзамены и готовы приступить к учёбе с новыми силами. Специалистов с высшим образованием в республике готовят девять вузов: семь государственных, два негосударственных, а также 17 филиалов университетов.

Правила точно такие же, как в обычном хоккее – забить в ворота соперника. Но это не так легко. Двухметровая клюшка и огромная шайба не всегда поддаются. И впереди таких интерактивных точек ещё много. Лыжи, надувной дартс, гигантские игровые ракетки, бой с подушками – чего только нет. За каждую пройденную игру студенты получают жетоны.

Эти жетоны можно будет обменять на призы. На площади вуз-городка студентов ждала битва саней. Отметили и именных стипендиатов. Эти стипендии – имени выдающихся преподавателей вуза.

Для студентов Нефтяного университета подготовили целый фестиваль. Квизы, мастер-классы, квесты, полезный лекторий, настольные игры. За участие в активностях ребята получали баллы, которые потом обменивали на приятные бонусы.

Главное событие этого дня – квест по вузу. Уже на входе участникам выдавали маршрутный лист с заданиями. У каждого гостя была возможность выступить на сцене, показав свой талант.