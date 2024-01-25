Башкирская делегация в Казахстане ознакомилась с работой местных предприятий

В поиске точек соприкосновения. Сегодня в Казахстане в рамках бизнес-миссии башкирская делегация ознакомилась с работой местных предприятий. Министры и предприниматели осмотрели заводы, швейные фабрики, фермы. Причём везде партнёры из союзного государства чётко дают понять, что готовы сотрудничать с Башкортостаном.

Казахстан – страна кочевников. И даже сейчас люди не забывают свои корни. Модели современных бронемашин названы в честь вождя волков – «Арлан», или степной кошки – «Барыс». Министру промышленности Башкортостана Александру Шельдяеву рассказывают не только о характеристиках техники, но и о развитии предприятия, которое за короткий период стало одним из флагманов отрасли.

Часть комплектующих поставляется из стран Запада, часть – из России. И по словам руководства, оно открыто для сотрудничества, в том числе с Башкортостаном.

И всё же приоритет отдаётся местным предприятиям. Таковыми, кстати, считаются и открытые в стране заводы и фабрики резидентов других стран. Швейное производство «Ютария» можно назвать башкирским. В прошлом году его открыл владелец Уфимского комбината рабочей одежды. Руководитель фабрики также переехала из башкирской столицы вместе с мужем, который здесь трудится её заместителем.

Швейная фабрика расположена в специальной экономической зоне по типу нашей «Алги». Проблемы, как говорит руководство, те же: нехватка кадров – в первую очередь.

Вместе с членами башкирского правительства в составе делегации и предприниматели. Они обмениваются контактами, опытом и договариваются реализовывать совместные проекты.

Другие предприятия, то есть машиностроительные мы сегодня посещали. Есть уже подписанные соглашения работы наших машиностроительных предприятий. Есть направления, сделаем презентации и отправим через Минпром в Казахстан. Есть, где посотрудничать, так как мы делаем электробусы, у нас есть «Уфимкабель». Перспективы точно есть. По бронетехнике то, что мы делаем «Ишимбайские витязи», техника немного схожа, только у нас гражданская, а здесь на военную технику рассчитано, можно рассмотреть сотрудничество. Александр Шельдяев, заместитель премьер-министра Правительства, министр промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан

Насыщенная программа у представителей агрокомплекса. Вот, например, визит на ведущее предприятие сельского хозяйства «Родина». По словам вице-премьера Ильшата Фазрахманова, здесь действительно есть чему поучиться. Ближайшие годы дефицита рабочих рук на предприятии не предвидится. Все потому, что инвестируют, в первую очередь, в людей.

У этого хозяйства по нашим подсчётам ближайшие 50 лет не будет проблем с рабочими кадрами. Это очень важно, потому что они занимаются детьми, они начинают с детского садика, уже растут патриотично настроенных детей, которые далее учатся в колледжах и вузах, и работают в хозяйстве. Эта модель нам более понятна, более интересна, какую-то часть мы всё-таки будем смотреть, как эффективно перевести на башкирские земли. Ильшат Фазрахманов, заместитель премьер-министра Правительства, министр сельского хозяйства Республики Башкортостан