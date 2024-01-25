Башкирская делегация в Казахстане ознакомилась с работой местных предприятий

В поиске точек соприкосновения. Сегодня в Казахстане в рамках бизнес-миссии башкирская делегация ознакомилась с работой местных предприятий. Министры и предприниматели осмотрели заводы, швейные фабрики, фермы. Причём везде партнёры из союзного государства чётко дают понять, что готовы сотрудничать с Башкортостаном.
Казахстан – страна кочевников. И даже сейчас люди не забывают свои корни. Модели современных бронемашин названы в честь вождя волков – «Арлан», или степной кошки – «Барыс». Министру промышленности Башкортостана Александру Шельдяеву рассказывают не только о характеристиках техники, но и о развитии предприятия, которое за короткий период стало одним из флагманов отрасли.
Часть комплектующих поставляется из стран Запада, часть – из России. И по словам руководства, оно открыто для сотрудничества, в том числе с Башкортостаном.
И всё же приоритет отдаётся местным предприятиям. Таковыми, кстати, считаются и открытые в стране заводы и фабрики резидентов других стран. Швейное производство «Ютария» можно назвать башкирским. В прошлом году его открыл владелец Уфимского комбината рабочей одежды. Руководитель фабрики также переехала из башкирской столицы вместе с мужем, который здесь трудится её заместителем.
Швейная фабрика расположена в специальной экономической зоне по типу нашей «Алги». Проблемы, как говорит руководство, те же: нехватка кадров – в первую очередь.
Вместе с членами башкирского правительства в составе делегации и предприниматели. Они обмениваются контактами, опытом и договариваются реализовывать совместные проекты.
Насыщенная программа у представителей агрокомплекса. Вот, например, визит на ведущее предприятие сельского хозяйства «Родина». По словам вице-премьера Ильшата Фазрахманова, здесь действительно есть чему поучиться. Ближайшие годы дефицита рабочих рук на предприятии не предвидится. Все потому, что инвестируют, в первую очередь, в людей.
Налаживали диалог и представители других ведомств. Любой опыт – движение вперёд. Как подчёркивают сами казахстанцы, у наших регионов действительно много схожего в вопросах развития экономики. Недаром одинаково звучат и девизы. В Казахстане, как и в Башкортостане, также говорят: «Алга, республика».