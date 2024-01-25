Съёмочная группа БСТ показала, как бойцы батальона имени Доставалова оттачивают своё мастерство

Тяжело в учении, легко в бою. Между боевыми заданиями бойцы батальона имени Александра Доставалова оттачивают своё мастерство на полигоне. Условия максимально приближённые к реальному штурму. Во время таких занятий добровольцы доводят свои действия до автоматизма, чтобы выполнить приказ в любую погоду и время суток.

Штурмовая группа получает задание захватить опорный пункт противника. Прикрывая друг друга, доставаловцы продвигаются вперёд. Огневую поддержку пехоте оказывают бронемашины.

Тактика для бойцов знакомая, каждый понимает, где должен находиться в определённое время, и чего от него ждут сослуживцы. Наряду с остальными башкирскими батальонами, доставаловцы принимали участие в ожесточённых боях по всей линии сопротивления.

Это всё следы от прилётов. Тут скорее всего польская мина бесшумная была. позывной «Бизон»

Каждый наш боец на СВО – словно универсальный солдат. Умеет обращаться как со стрелковым оружием, так и с гранатомётом. Чтобы в нужный момент подстраховать своих товарищей. Говорят, это уже неоднократно помогало спасти жизни однополчан. В одном строю и братья наши меньшие.

Я сюда приехал со своей боевой подругой защищать родину. Обучена на минно-розыскные работы. Постепенно привыкает. Сейчас из танков стреляли, она впервые слышала. Вроде нормально. позывной «Гранит»

Искренняя благодарность Хабирову Радию Фаритовичу и его команде, их поддержка чувствуется, гуманитарка приходит, обмундирование и обувь каждый сезон меняют. С других регионов бойцы даже удивляются. позывной «Шихан»

Тоже один случай был, тяжело ранен наш солдат был, а там железная дорога метров 8 высоту. И коптер украинский висел, но мы, рискуя жизнью, вытащили его, он жив остался. позывной «Мулла»

И такая уверенность в своих боевых братьях придаёт доставаловцам сил. Знают, что в случае чего, друг друга никто не бросит. И передают привет родной республике, которая тоже не забывает своих защитников.