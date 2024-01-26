В Башкирии более 3,7 тысячи жителей приняли решение изменить свое имя

В прошлом году 3791 житель Башкирии решил поменять свое имя. Об этом рассказали в региональном госкомюстиции. Данный показатель на 16,3% выше прошлогоднего, когда в отделы ЗАГС за переменой имени обратились 3258 человек.

Наибольшее количество тех, кто изменил имя, проживает в Уфе – около 1,6 тысячи. В Кировском и Октябрьском районах столицы таковых 315 и 342 соответственно.

Наименьшее количество изменивших имя проживает в Фёдоровском и Белокатайской районах – по 4 жителя.

В ведомстве уточнили, что нередки случаи, когда люди обращаются не изменить имя полностью, а исправить ошибки в его написании, которые они обнаружили уже в выданном свидетельстве о рождении.