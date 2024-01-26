В Белорецке из горящего дома эвакуировали семью

Пожарные спасли владельцев дома из горящего дома. Горела кровля в это время, а хозяева пытались спасти документы. Прибывшие на место огнеборцы вывели из опасной зоны семью из трех человек: потолок мог рухнуть в любой момент.

По словам самого хозяина дома, он заметил дым с улицы и бросился внутрь к семье. Но они не торопились покидать задымленные помещения – собирали документы, чтобы потом их не пришлось восстанавливать.

Горели открытым огнем гараж из шлакоблока, бревенчатый дом и баня. Общая площадь пожара – 150 «квадратов».

В МЧС по Башкирии напомнили, что возвращаться в горящее помещение нельзя. Не стоит собирать вещи, ценности и документы. Необходимо незамедлительно выйти на улицу и набрать 112 или 101.