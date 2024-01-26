В Башкирии женщину осудили за пьяное вождение

В Чекмагушевском районе перед судом предстала жительница Бакалинского района. Женщину обвинили в повторном пьяном вождении.
В ноябре прошлого года пьяная сельчанка на «Тойота Ланд Крузер Прадо» было остановлена инспекторами. От медицинского освидетельствования она отказалась. Ранее женщина уже была судима за подобное нарушение правил ПДД.
Суд назначил ей наказание в виде 5 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Также её лишили водительских прав на 5 лет. Исполнение наказания отсрочили до достижения её годовалым ребенком 14-летнего возраста.