В Башкирии женщину осудили за пьяное вождение

В Чекмагушевском районе перед судом предстала жительница Бакалинского района. Женщину обвинили в повторном пьяном вождении.

В ноябре прошлого года пьяная сельчанка на «Тойота Ланд Крузер Прадо» было остановлена инспекторами. От медицинского освидетельствования она отказалась. Ранее женщина уже была судима за подобное нарушение правил ПДД.