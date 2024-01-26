С 1 февраля в России повышаются размеры соцвыплат, пособий и компенсаций

По поручению Владимира Путина правительство страны подготовило постановление об индексации с 1 февраля более 40 видов различных соцвыплат и пособий. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Прежде всего, будут проиндексированы размеры выплат семьям с детьми: единовременное пособие при рождении ребенка составит 24,6 тысячи рублей. Подрастет и ежемесячное пособие по уходу за детьми.

Размер материнского капитала при рождении первенца увеличится с 586,9 тысячи до 630,4 тысячи рублей, а с появлением на свет второго и последующих детей (если не получали на первого ребенка) – с 775,6 тысячи до почти 834 тысяч рублей. В том случае если семья уже потратила часть маткапитала, то проиндексируют только его остаток.