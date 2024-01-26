В Башкирии женщина организовала похищение любовницы своего отца

В январе 2021 года жительница Белебея заподозрила, что у ее отца есть любовница. Во время распития алкоголя она предложила одной своей родственнице наказать разлучницу.

По информации пресс-службы республиканской прокуратуры, женщины выманили ее из дома, посадили в машину и увезли на городское кладбище. Несколько часов они держали ее там, избивали и угрожали убийством. Потом привезли потерпевшую к дому, в котором проживал отец зачинщицы преступления. В какой-то момент пострадавшая решила воспользоваться своим мобильным телефоном, но одна из соучастниц выхватила его у нее из рук.

На место прибыли полицейские и пресекли преступление.