В Башкирии врачи зацементировали позвоночник женщины, упавшей с высоты

Женщину после падения с двухметровой высоты в Кумертаускую больницу доставила «скорая». Об этом сообщает телеграм-канал Минздрава Башкирии. Как выяснилось, 58-летняя пациентка упала с теплицы.

По результатам компьютерной томографии был установлен диагноз: оскольчатый компрессионный перелом 12-грудного позвонка со сдавлением спинного мозга.

Для стабилизации позвоночника специалисты приняли решение установить металлическую контракцию. Однако из-за сопутствующего заболевания – диффузного остеопороза – медикам пришлось установить конструкцию со специальными винтами и укрепить их костным цементом.

Динамика лечения положительная, пациентку готовят к выписке для последующей реабилитации.