В Уфе Республиканский музей Боевой Славы пополнился экспонатами с СВО

Осколок неуправляемого реактивного снаряда, фрагмент радиостанции самоходной артиллерийской установки «Гвоздика» и не только. В Республиканском музее Боевой Славы появились новые экспонаты. Их разместили в зале, посвященном истории специальной военной операции.

Также среди новых предметов экспозиции – гильзы, ящик от снарядов и каски солдат Вооруженных сил России. В Уфу вещи были доставлены в конце прошлого года активистами регионального отделения «Поискового движения России» с места боевых действий. Теперь экспонаты – часть выставки «Zащищая свой Донбасс».