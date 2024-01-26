Проект «Территория женского счастья» побывал в Кармаскалинском районе

Дворец культуры Кармаскалинского района накануне стал центром проведения открытой академии «Территория женского счастья». Ее участницами стали женщины разных возрастов и интересов. В течение дня их ждала насыщенная и многообразная программа. Но перед этим всех поприветствовала председатель попечительского совета благотворительного фонда «Территория счастья» Каринэ Хабирова. Она отметила, что 2024-й особенный – это Год семьи. И, следовательно, академия будет развиваться и впереди будут новые направления.
Здесь прошли не только лекции, но и практические занятия. Так, на площадке самопознания глава Кигинского района Зухра Гордиенко выступила с диалогом, посвященном мотивации «Неудобная женщина идет вперед… всегда!». Специалисты рассказали участницам и о том, как выстраивать свое счастье и как можно собрать стильный гардероб доступный каждой.
Более 400 консультаций провели столичные врачи и узкие специалисты. Причем прем был организован и для детей. Кроме того, здесь состоялся брифинг по мерам поддержки участников и семей участников СВО. Конечно же, отдельное внимание уделили и дамам «серебряного» возраста. Здесь прошла презентация проекта «Добро-серебро», который стартует в феврале и направлен на всестороннюю поддержку пожилых. Во дворце культуры прошли также многочисленные мастер-классы, направленные на творческое раскрытие каждого участника.