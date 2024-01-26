В Уфе начался концерт в честь единства республики

В Уфе начался концерт в честь единства Башкирии. Выразить свою солидарность пришли уфимцы и жители городов и районов республики. На площади Салавата Юлаева собрались несколько тысяч человек.
Ведущие концерта — Денис Ганиев, Ильяс Батыргариев и Лилия Курамшина.
«Мы богатый регион с богатым экономическим потенциалом. Мы самый настоящий опорный край нашей любимой, великой России», — сказала со сцены Лилия Курамшина, открывая концерт.
Первыми на сцене выступили солисты ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова. Как сообщало информагентство «Башинформ», перед горожанами и гостями столицы выступят звёзды башкирской эстрады — автор-исполнитель Рамиль Бадамшин, легендарный актёр Башдрамтеатра Фидан Гафаров, артисты Ансамбля имени Файзи Гаскарова, популярные исполнители Рустам Гиззатуллин, Дияна Ишниязова, Ильнур Хайруллин, Тимур Рамазанов, этно-проект «Зайнетдин», Загит Кунафин (MC Bash), проект «Дарман», группы «Павильон», «Караван-сарай» и другие.
Не обошелся концерт и без звуков национального музыкального инструмента - курая. Ведущий Ильяс Батыргариев, представляя заслуженного артиста Башкирии Ильнура Хайруллина, поведал историю, привезённую из зоны СВО. Один из бойцов, известный в республике кураист, сделал музыкальный инструмент из вражеских снарядов.
«Я когда услышал родную мелодию, наши мотивы на курае, у меня были непередаваемые ощущения. Да, у нас есть песни и любимые стихотворения наших поэтов, но курай ничего не заменит», — отметил он.
Напомним, инициаторами проведения праздничного мероприятия выступили известные общественники, деятели культуры. По словам председателя регионального отделения общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России» РБ, депутата Госсобрания республики Гульнур Кульсариной, народ Башкортостана всегда поддерживал и бережно хранил дружбу и согласие:
«Это главные ценности нашей многонациональной республики. Концерт в поддержку Главы республики — еще одно доказательство добрососедства, стремления жителей Башкортостана к созиданию и единству. Мы понимаем, что только искреннее и уважительное общение помогает развитию нашего общества, служит подспорьем в защите традиционных ценностей, основанных на общей истории и культуре».
Напомним, в связи с проведением концерта и обеспечением безопасности его участников в городе перекрыты некоторые центральные улицы. Так, до 17:00 закрыта улица Театральная, парковка перед Башкирским театром драмы им. М. Гафури, крайние правые полосы по улице Гафури — от улицы Пушкина до Пятигорской, улица Заки Валиди — от улицы Гафури до Аксакова.