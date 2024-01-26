В Уфе прошли первенство и чемпионат Башкирии по танцевальному спорту

В Центре спортивной подготовки Римы Баталовой прошли первенство и чемпионат Башкортостана по танцевальному спорту. Они были посвящены 30-летию спортивной федерации танцевального спорта нашей республики. На соревнования собрались танцоры из всех 33 спортивных клубов Башкортостана.
Софья Маврина и Альберт Баринов танцуют в паре уже два года. В тандеме они чувствуют себя комфортно, но до больших высот не добирались. В одиночном разряде Альберт уже три года подряд выигрывал первенство республики. На соревнованиях в Уфе пара показала пять танцев: медленный вальс, танго, венский вальс, фокстрот и квикстеп. Это обязательная программа для всех участников соревнований.
Юлианна Василевская и Макар Лобач в паре уже четыре года. Танцоры знакомы друг с другом с детства, поэтому одиночные выступления ребятам нравятся меньше, чем парные. Как считают Юлианна и Макар, в паре самые комфортные ощущения: отдаёшь энергию партнёру и получаешь её в ответ.
Атмосфера на паркете была не только спортивная, но и творческая. Танцы – один из самых зрелищных видов спорта. Чтобы не было субъективных оценок от судей, с ними ведётся большая работа: все знают требования по костюмам, внешнему виду и обязательным фигурам. Контактировать друг с другом судьи не могут.
Эти соревнования выявляли лучшие пары в нашей республике, кроме того, танцоры готовились к официальным соревнованиям более высокого уровня. 5 февраля в Нижнем Новгороде состоятся первенство и чемпионат ПФО по танцевальному спорту. Во второй половине марта пройдут соревнования уже всероссийского уровня. Туда попадут только сильнейшие танцоры.
За выступлением танцоров следил и многократный чемпион мира по джиу-джитсу Джефф Монсон. В перспективе возможно сотрудничество именитого спортсмена и федерации танцевального спорта.