Радий Хабиров обратился к жителям Башкирии: «Давайте строить Башкортостан вместе!»

Дорогие земляки! Прежде всего, благодарю вас за то, что вы пришли сюда, на площадь Салавата Юлаева, чтобы поддержать единство нашего родного Башкортостана, единство великой России!В каждом обществе есть люди, которые по разным причинам пытаются расколоть общество, расколоть нашу республику, опираясь на принципы радикального экстремизма. И сегодня мы собрались здесь вместе для того, чтобы сказать: мы никому не отдадим наш Башкортостан. Мы здесь жили, живем и будем жить. Мы здесь будем строить процветающую республику. Всем, кто пытается разжигать и проявлять радикальный экстремизм, мы дадим жесткий ответ. Я всегда, с первого дня говорил, что не буду терпеть ничего, связанного с экстремизмом. И сегодня говорю, что всех тех, кто нарушает закон и поднимает руку на наше многонациональное единство, будут наказывать по строгости закона.Сегодня я хочу сказать и о другом: как Глава Республики Башкортостан, в рамках моих полномочий и моего долга, должен защищать и быть Главой не только для тех, кто согласен со мной и поддерживает мою политику, мои решения, но и тех, кто не согласен со мной, с моими решениями и убеждениями. И сегодня, с этой трибуны, всем тем, кто не согласен со мной, с моей политикой и моими решениями, но искренне любит Башкортостан, людей и готов к цивилизованному диалогу, как умные люди, как настоящие мужики, я протягиваю свою руку дружбы и говорю: давайте вместе созидать и строить наш родной Башкортостан!

Радий Хабиров, Глава Башкирии