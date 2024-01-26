В Уфе оголодавшие кошки устроили пожар в квартире

В Уфе кошки включили индукционную панель и устроили пожар. Подробности этого курьезного случая рассказали в пресс-службе МЧС по Башкирии.

О сильном запахе гари в подъезде сообщили жильцы многоэтажки. Прибывшие на место пожарные взломали дверь в квартиру, которая уже была наполнена едким дымом.

На плите горела посуда с едой, хозяева отсутствовали. Зато там было 5 кошек.

Предварительно, животные проголодались и в поисках пищи залезли на плиту и случайно ее включили своими лапками.

Сотрудники МЧС России эвакуировали из подъезда четверых жильцов и потушили возгорание.