В Уфе прошёл митинг-концерт в поддержку Радия Хабирова

Дорогие земляки! Прежде всего, благодарю вас за то, что вы пришли сюда, на площадь Салавата Юлаева, чтобы поддержать единство нашего родного Башкортостана, единство великой России!В каждом обществе есть люди, которые по разным причинам пытаются расколоть общество, расколоть нашу республику, опираясь на принципы радикального экстремизма. И сегодня мы собрались здесь вместе для того, чтобы сказать: мы никому не отдадим наш Башкортостан. Мы здесь жили, живем и будем жить. Мы здесь будем строить процветающую республику. Всем, кто пытается разжигать и проявлять радикальный экстремизм, мы дадим жесткий ответ. Я всегда, с первого дня говорил, что не буду терпеть ничего, связанного с экстремизмом. И сегодня говорю, что всех тех, кто нарушает закон и поднимает руку на наше многонациональное единство, будут наказывать по строгости закона. Сегодня я хочу сказать и о другом: как Глава Республики Башкортостан, в рамках моих полномочий и моего долга, должен защищать и быть Главой не только для тех, кто согласен со мной и поддерживает мою политику, мои решения, но и тех, кто не согласен со мной, с моими решениями и убеждениями. И сегодня, с этой трибуны, всем тем, кто не согласен со мной, с моей политикой и моими решениями, но искренне любит Башкортостан, людей и готов к цивилизованному диалогу, как умные люди, как настоящие мужики, я протягиваю свою руку дружбы и говорю: давайте вместе созидать и строить наш родной Башкортостан! И ещё. Так получилось, что митинг мы проводим 26 января, в день рождения моей покойной мамы. Сегодня ей бы исполнилось 94 года. А ещё сегодня день рождения моего сына. Ему три года. И я хочу сказать, что наделённый полномочиями Президентом страны и волей народа Башкортостана я с вашей поддержкой все свои силы брошу на то, чтобы сохранить многонациональное единство, память о наших мудрых предках, которые оставили нам такой прекрасный Башкортостан. И я всеми силами буду бороться за будущее всех наших детей. Потому что наши дети должны жить в прекрасном, едином и процветающем Башкортостане. Чтобы они здесь создавали семьи, рожали детей и гордились тем, что они – башкортостанцы. Ещё раз благодарю вас за то, что сегодня пришли. И повторю – Башкортостан был, есть и будет опорным регионом России. Халҡым өсөн, илем өсөн, беҙ бергә! Мы вместе!

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан