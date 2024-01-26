В Минлесхозе Башкирии рассказали о подготовке к очередному пожароопасному сезону

Авиапатрулирование, новая пожарная техника и система «Лесохранитель». В министерстве лесного хозяйства Башкортостана рассказали, как республика готовится к очередному пожароопасному сезону. В прошлом году себя хорошо показала система видеокомплексов, в автоматическом режиме следящая за состоянием лесного фонда и сообщающая о возгораниях.

В 2023 году, отмечают в Минлесхозе, ситуация с лесными пожарами была напряжённой. Было зафиксировано более 150 очагов на площади около 3 тысяч гектаров. Совместными усилиями Министерства лесного хозяйства, МЧС и Госкомитета республики по ЧС возгорания были своевременно ликвидированы. Перехода огня на населенные пункты допущено не было.