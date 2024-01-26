ХК «Салават Юлаев» провёл второй матч на Дальнем Востоке

Первый период встречи против «Амура» прошёл без заброшенных шайб, а в середине второй двадцатиминутки Николай Кулёмин вывел юлаевцев вперёд при игре в большинстве. Опытный форвард забросил ещё две шайбы в третьем периоде, оформив хет-трик и принеся юлаевцам третью подряд победу над «Амуром».