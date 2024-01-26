ХК «Салават Юлаев» провёл второй матч на Дальнем Востоке

Первый период встречи против «Амура» прошёл без заброшенных шайб, а в середине второй двадцатиминутки Николай Кулёмин вывел юлаевцев вперёд при игре в большинстве. Опытный форвард забросил ещё две шайбы в третьем периоде, оформив хет-трик и принеся юлаевцам третью подряд победу над «Амуром».
Этот успех стал сотым в Континентальной хоккейной лиге для главного тренера «Салавата» Виктора Козлова. Следующие два матча уфимцы проведут против «Адмирала» во Владивостоке 28 и 29 января. В воскресенье прямая трансляция на БСТ начнётся в 11:50.