В Уфе концерт в поддержку единства Башкирии посетили 50 тыс. жителей
За сильный Башкортостан, за единство республики.
Десятки тысяч человек вышли сегодня на улицу выразить свою гражданскую позицию.
Перед зданием Телецентра в Уфе прошел митинг-концерт в поддержку Радия
Хабирова.
Почти 50 тыс. аудитория в один голос скандирует имя Главы
Башкортостана. Именно столько жителей по подсчетам организаторов приехали со всей республики в Уфу, поддержать Радия
Хабирова.
Сильная республика – сильный Башкортостан. Именно
так назвали митинг-концерт в поддержку Радия Хабирова. Общественность
объединилась вокруг руководителя региона, поддержав его в борьбе с
национал-экстремизмом и попытками расшатать ситуацию в республике.
Выразить свою солидарность руководителю региона,
выступающему за единство республики, единый многонациональный народ
Башкортостана, пришли уфимцы, а также жители других городов и районов
республики. Практически от здания Телецентра и до Уфимского университета науки
и технологий улицу и округу заполнили люди с флагами России и Башкортостана.
Поблагодарить за поддержку жителей республики на концерт приехал глава
республики.
Прежде всего, я
благодарю вас за то, что пришли сюда, на площадь Салавата Юлаева, чтобы
поддержать единство нашего родного Башкортостана, единство великой России.Сегодня тысячи наших парней выполняют тяжёлую боевую работу на специальной военной операции. Они – наши самые главные герои, мы ими гордимся, и наша задача – поддерживать их.У нас здесь есть свой трудовой фронт. Мы должны работать так, чтобы обеспечить наших героев, бойцов всем необходимым, чтобы они вернулись домой живыми и невредимыми. А ещё мы должны развивать Башкортостан, делать наши сёла и города ещё красивее и комфортнее. Чтобы наши воины, вернувшись с фронта, сказали: «Да, вы не сидели сложа руки и развивали Башкортостан!».Есть ещё один фронт – внутренний. Есть люди, которые по разным причинам пытаются расколоть наше общество, нашу республику, опираясь на принципы радикального экстремизма. И мы здесь сегодня все вместе собрались для того, чтобы сказать, что мы никому не отдадим наш Башкортостан. Мы жили, живём и будем жить здесь. Будем строить процветающую республику. А всем, кто пытается разжигать конфликты, проявлять радикальный экстремизм, мы дадим жёсткий ответ. Я всегда говорил, что не буду терпеть ничего связанного с экстремизмом. И сегодня повторю, что все те, кто нарушает закон и поднимает руку на наше многонациональное единство, будут наказаны по всей строгости закона.
Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Радий Хабиров заявил о необходимости сохранения
единства всех народов, выступил в поддержку СВО и ещё раз подтвердил свою
позицию непримиримой борьбы с экстремизмом.
Самое главное. Как
Глава Республики Башкортостан в рамках моих полномочий и моего долга я должен
защищать не только тех, кто согласен со мной и поддерживает мою политику или
решения. Но и всех тех, кто, может быть, не согласен со мной, с моими решениями
и убеждениями. И сегодня, с этой трибуны всем тем, кто не согласен со мной, с
моей политикой, моими решениями, но искренне любит Башкортостан, людей, которые
здесь живут, и готовы к цивилизованному диалогу, как умные люди, как настоящие
мужики, я протягиваю руку дружбы и говорю: давайте вместе созидать, вместе
строить наш родной Башкортостан.
Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Инициаторами проведения праздничного мероприятия
выступили известные общественные деятели и представители культуры. Идея в итоге
нашла мощную поддержку среди населения, судя по количеству участников митинга-концерта.
Артисты, депутаты, участники СВО, общественные
деятели. На большую сцену в этот день поднимались люди разных возрастов, статусов,
национальностей и религиозных убеждений. Но всех их объединяли единые лозунги –
«За Хабирова», «За сильную республику», «Нет экстремизму», «В Единстве сила».