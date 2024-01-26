Радий Хабиров встретился с литературным сообществом Башкирии

Мы готовы выделить дополнительную грантовую поддержку на создание серьёзных и душевных произведений. О ратном труде бойцов, о работающих на Донбассе врачах и строителях, о волонтёрах и бизнесменах, которые собирают гуманитарную помощь для участников СВО. На эти цели в фонде грантов Главы Башкортостана мы зарезервировали 10 млн рублей.

Союз писателей республики в 2024 году отметит 90-летие организации. Радий Хабиров поручил Министерству культуры продумать, где и как провести юбилейное торжественное мероприятие. Также на встрече было отмечено, что Башкортостан является лидером по объёму финансирования на книгоиздание. Во время книжной ярмарки «Китап-байрам» удалось продать 1700 экземпляров книг – при этом на обычных выездных мероприятиях магазин издательства продает около 150 наименований. Собравшихся порадовала ещё одна позитивная новость – в марте фирменный магазин издательства, где продаются книги писателей республики, переезжает в исторический центр города.