В Башкирии 11 тыс. жителей восстановили в жилищных правах

В Уфе вручили ключи от квартир так называемым «воздушникам». Люди, которые отдали деньги за несуществующее жильё, наконец, получили реальные квадратные метры. Это одна из самых сложных категорий обманутых покупателей недвижимости. Потому как дольщиками, они по закону не являются. Ключи от квартир вручил первый заместитель министра строительства и архитектуры республики. И многие этого момент ждали 17 лет.

За эти годы уже успели подрасти дети, а некоторые из тех, с кем бились за купленные несуществующие квартиры, уже в них и не нуждаются. Не дожили. 17 лет хождений по кабинетам, 17 лет бессилия, 17 лет надежды.

Сания Фаттахова обманутой дольщицей не является. Она относится к отдельной категории – воздушники. Это те люди, которые покупали несуществующие квартиры или отдавали деньги за жильё, которое продавали по второму разу. По факту платили за воздух. И сложнее всего было решить проблему именно этой категории.

За последние пять лет в республике было достроено 80 проблемных домов, в едином реестре таких не осталось. Более 11 тыс. жителей восстановили в жилищных правах. Кто-то получил выплату, другие квартиры. Республиканские власти договаривались с надёжными застройщиками, чтобы те завершали чужие долгострои. Достигались и договоренности о выделение квартир в новых ЖК. Как в этот раз. «Садовое кольцо» часть жилплощади в новостройке передаёт обманутым покупателям несуществующей недвижимости.