В Центр глазной хирургии в Уфе поступили приборы нового поколения

Одно из устройств – оптический когерентный томограф с функцией ангиографии. Диагностика органов зрения при помощи него значительно превосходит другие методы. Аппарат позволяет получать сверхтонкие изображения слоёв сетчатки в пять раз точнее. А главное бесконтактно и безболезненно.

Кроме этого, в центр закупили компьютерный периметр, с помощью которого определяют свойства поля зрения и нарушенных границ, остроту зрения и выявляет функциональные патологии. Благодаря новому оборудованию получилось расширить возможности отделения. Там появились два новых кабинета – консультации и диагностики. Теперь можно проводить обследования от первичной диагностики до высокотехнологичных методик в одном месте, а также рассчитать параметры интраокулярной линзы для дальнейшего хирургического лечения катаракты с помощью оптического биометра.