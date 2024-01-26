В Уфе молодожёны получили подарки от Главы Башкирии

Сегодня молодожёны в Уфе получили подарки от Главы Республики Башкортостан. В ЗАГСе регистраторы передавали счастливым женихам и невестам подарочные чайные сервизы от Радия Хабирова.

Презенты вручались в честь стартовавшего в стране Года семьи. Так в Кировском районе столицы сегодня было зарегистрировано 11 браков. И для многих молодожёнов подарок от Глав Башкортостана стал первым в этот знаменательный день.