В Уфе молодожёны получили подарки от Главы Башкирии

Сегодня молодожёны в Уфе получили подарки от Главы Республики Башкортостан. В ЗАГСе регистраторы передавали счастливым женихам и невестам подарочные чайные сервизы от Радия Хабирова.
Презенты вручались в честь стартовавшего в стране Года семьи. Так в Кировском районе столицы сегодня было зарегистрировано 11 браков. И для многих молодожёнов подарок от Глав Башкортостана стал первым в этот знаменательный день.
Илиза и Николай не успели подать заявление на красивую дату 24 января. И очень рады сегодняшнему сюрпризу. В прошлом году здесь зарегистрировали брак более 2 тыс. пар. В январе 2024 цифра уже приблизилась к 80. И только сегодня новобрачных ждали особые подарки.