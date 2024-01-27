Эксперты из Башкирии прокомментировали митинг в Уфе

Радий Хабиров проявляет качества опытного политика, прекрасно понимая, что сложные ситуации нужно решать не с помощью силы, а путем выстраивания диалога. Его позиция заключается в том, что с людьми нужно работать, ведь даже те, кто чем-то недоволен, это жители Башкортостана и их мнение необходимо учитывать.

Вильдан Исянгильдин, председатель Совета молодых политологов РБ