Эксперты из Башкирии прокомментировали митинг в Уфе

26 января в Уфе на площади перед Конгресс-холлом «Торатау» состоялся митинг-концерт в поддержку единства Башкирии. Мероприятие собрало несколько тысяч людей со всех районов региона.
Эксперты республики оценили и прокомментировали вдохновляющий концерт.
Радий Хабиров проявляет качества опытного политика, прекрасно понимая, что сложные ситуации нужно решать не с помощью силы, а путем выстраивания диалога. Его позиция заключается в том, что с людьми нужно работать, ведь даже те, кто чем-то недоволен, это жители Башкортостана и их мнение необходимо учитывать.Вильдан Исянгильдин, председатель Совета молодых политологов РБ
Сегодня мы увидели, как, объединившись, люди готовы защищать свой дом, готовы сплотиться вокруг Главы республики, мобилизоваться. Нас много, мы сильнее любых экстремистов.Кирилл Фадеев, кандидат политических наук
Люди могут по-разному смотреть на мир, но нам важно объединиться для достижения общей цели, вырабатывать совместные решения по важным вопросам. Согласие делает нас сильнее.Владимир Савичев, директор Института стратегических исследований АН РБ
Это огромное счастье – жить в такой удивительной республике, большой, сильной, где в мире и согласии живут более 130 национальностей, дополняя друг друга через культурные традиции и обычаи.Рамиль Бадамшин, заслуженный артист РБ
Радий Хабиров ещё раз обозначил главное – борьба с экстремизмом и сепаратизмом в республике продолжится при его личном участии.Александр Кобыскан, медиаэксперт
Протянуть руку дружбы - мужественное решение. Давайте выдохнем, забудем обиды, оставим позади невзгоды и объединимся вокруг Верховного главнокомандующего, вместе с Главой нашей республики! Давайте оставим на память потомкам лучшее, как это делали наши предки, которыми мы гордимся!Марат Марданов, директор Центра гуманитарных исследований министерства культуры РБ
Урал – опорный край державы» - эти строки поэта-фронтовика Александра Твардовского актуальны и сегодня, отражая роль и значение Башкортостана в стабильности и развитии России. Как свидетельствует исторический опыт, единение многонационального и многоконфессионального народа позволяло с честью преодолевать переломные моменты в истории нашей страны.Рустем Амиров, доцент кафедры истории и теории государства и права Уфимского юридического института МВД России