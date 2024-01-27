В Башкирии просят помощи в поисках двух подростков

В Стерлитамаке пропала 15-летняя Анна Васильева. С 26 января её местоположение неизвестно родственникам.

Приметы: рост 163 см. Была одета: бежевая вязаная шапка, удлиненный пуховик черного цвета с капюшоном и вставками ярко-салатового цвета, удлиненные ботинки черные на шнурках с замком.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавшей, просят сообщить по номерам: 8 987 106 06 01 или 102.

А в селе Михайловка Уфимского района пропал 14-летний Кирилл Дмитриев. 26 января он ушёл в школу – с тех пор его местоположение неизвестно.