В Башкирии просят помощи в поисках двух подростков

Волонтёры поисковых отрядов Башкирии просят помощи в поисках двух пропавших подростков.
В Стерлитамаке пропала 15-летняя Анна Васильева. С 26 января её местоположение неизвестно родственникам.
Приметы: рост 163 см. Была одета: бежевая вязаная шапка, удлиненный пуховик черного цвета с капюшоном и вставками ярко-салатового цвета, удлиненные ботинки черные на шнурках с замком.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавшей, просят сообщить по номерам: 8 987 106 06 01 или 102.
А в селе Михайловка Уфимского района пропал 14-летний Кирилл Дмитриев. 26 января он ушёл в школу – с тех пор его местоположение неизвестно.
Приметы: рост 180 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые. Был одет: черная куртка, черная толстовка, черный джемпер, голубая рубашка, голубые джинсы, черные кроссовки и белая шапка.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, просят сообщить по номерам: 8 937 3 102 112 или 112.