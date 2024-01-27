В Башкирии женщина погибла в пожаре, когда вернулась в дом за документами

В селе Байки на улице Садовой огнём охватило жилой дом. Площадь пожара достигла 63 кв.м. Локализовать горение удалось за 40 минут после прибытия пожарных.

В огне погибла 45-летняя женщина, а пострадали двое мужчин 57 и 46 лет. Им потребовалась госпитализация.

Как сообщили пострадавшие, первой проснулась женщина. Она разбудила мужчин, вывела их на улицу, но вернулась в горящий дом за документами. К сожалению, больше женщина не вышла.