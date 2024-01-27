Жителей Башкирии предупреждают о новом способе мошенничества

В МВД по Башкирии рассказали о новом способе мошенничества. В регионе уже есть пострадавшие.

Теперь злоумышленники представляются сотрудниками сотовых компаний, чтобы получить данные доверчивых граждан. Так, 59-летняя жительница Стерлитамака рассказала полиции, что ей позвонил якобы представитель мобильного оператора. Ей сообщили, что срок действия сим-карты заканчивается, а, чтобы продлить его, нужно продиктовать личные данные. Получив доступ к персональным данным горожанки, мошенники оформили кредит и похитили 600 тысяч рублей.