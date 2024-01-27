В Башкирии сотрудники ГИБДД спасли женщину с инсультом

В Кумертау сотрудники ГИБДД пришли на помощь женщине с инсультом. Подробности спасения водительницы рассказали в пресс-службе ведомства региона.

На улице Карла Маркса дежурил экипаж ДПС в составе лейтенанта полиции Ильфата Алимбекова и младшего лейтенанта полиции Ильмира Тимербулатова. К ним обратился мужчина, который сообщил, что водительнице «Датсун он-ДО» стало плохо. За рулём автомобиля инспекторы нашли женщину без сознания.

Полицейские не стали дожидаться скорую помощь. Они погрузили женщину в патрульный автомобиль и оперативно самостоятельно довезли горожанку в больницу. Впоследствии медики диагностировали у пациентки инсульт. По словам врачей, счёт жизни женщины шёл на минуты.