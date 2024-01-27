Глава Башкирии посетил церемонию к 80-летию снятия блокады Ленинграда

Сегодня, 27 января, в Санкт-Петербурге состоялась церемония к 80-летию снятия фашисткой блокады с Ленинграда. Глава Башкирии принял участие в торжественно-траурном мероприятии. Радий Хабиров возложил цветы на Пискаревском мемориальном кладбище.

Фото №1 - Глава Башкирии посетил церемонию к 80-летию снятия блокады Ленинграда

Мы приехали с чувствами сопереживания, это была ужасная человеческая трагедия, и в то же время, это величайший подвиг людей, ленинградцев. Почти три года, считайте, что 900 дней блокады, и люди проявили невероятный героизм. Это нам сейчас понимать надо. Я даже сам приехал, чтобы напитаться той атмосферой, которая была тогда. Важно, еще то, что здесь погибло 16 тысяч наших воинов из Башкортостана. Они полегли, защищая Ленинград. Здесь в Книге памяти Лениграда 452 человека. Для нас это родной регион в некотором смысле. Представьте, 130 тысяч ленинградцев во время блокады нашли себе убежище, жизнь нашли у нас в Республике Башкортостан. Кстати, Владимир Теодорович Спиваков будучи ребёнком был эвакуирован в Уфу и до сих пор сохраняет самые добрые, тёплые воспоминания об этом времени. Поэтому, я считаю, что быть в этот юбилей – 80-летие освобождения Ленинграда от фашистской блокады здесь с петербуржцами и вместе провести эти мероприятия, наш долг. Здесь наши ребята воевали, наши воины воевали, 16 тысяч погибших как я уже сказал, мой земляк Ахат Ахмедьянов – величайший снайпер Великой Отечественной войны, 502 поверженных противника, он здесь воевал на Ораниенбаумском направлении.

Радий Хабиров, Глава Башкирии 

Глава республики отметил, что в стране в какой-то момент было большое упущение, когда детям перестали объяснять про героизм солдат времен ВОв.

Мы-то, моё поколение об этом хорошо знаем. Я здесь не в первый раз, кстати. И школьниками возили, мои коллеги, которые моего возраста, они на всевозможных экскурсиях всегда здесь бывали. А сейчас молодёжь не приходит. Мы сейчас поворачиваем эту ситуацию, мне кажется, наши дети всё сами понимать начинают, они у нас очень смышлёные и настоящие.

Радий Хабиров, Глава Башкирии 

Блокада Ленинграда — самое страшное преступление фашистов против человечества за всю его историю существования. Длилась блокада города на Неве — 872 дня, с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Блокадное кольцо было прорвано 18 января 1943 года, когда в результате удачно проведённой наступательной операции «Искра» отрезанные друг от друга войска Ленинградского и Волховского фронтов соединились и образовали общий фронт — состоялся прорыв блокады Ленинграда. Но до её полного снятия ленинградцам пришлось выживать и сражаться ещё целый год — 27 января 1944 года блокада Ленинграда была полностью снята. Чтобы увидеть салют, в этот день на улицы вышли почти все жители.

Сразу после установления блокады Ленинграда немецкими, финскими и испанскими (Голубая дивизия) войсками с участием добровольцев из Северной Африки, Европы и военно-морских сил Италии во время Великой Отечественной войны Советские войска начали попытки восстановить сухопутную связь с городом.

В течение 1941 и 1942 годов Красная Армия проводила наступательные операции и постоянно осуществляла попытки прорвать блокаду. Единственным путём сообщения с городом была — «Дорога жизни», по которой доставлялось населению продовольствие. Путь был проложен по льду Ладожского озера.

Однако пропускная способность этой транспортной артерии не соответствовала потребностям Ленинграда, в результате чего в городе начался массовый голод, который усугублялся особенно суровой первой блокадной зимой. Голод и холод стали причинами гибели горожан.

Подготовка к прорыву Ленинграда

12 января 1943 года войска Волховского и Ленинградского фронтов приступили к операции под кодовым названием «Искра», цель которой состояла в разгроме группировки германских войск южнее Ладожского озера и восстановлении связи Ленинграда с Большой землей.

Уфимская волна

После артиллерийской подготовки, начавшейся 12 января в 9 часов 30 минут и продолжавшейся 2 часа 10 минут, в 11 часов 67-я армия Ленинградского фронта и 2-я ударная армии Волховского фронта перешли в наступление и к исходу дня продвинулись на 3 километра навстречу друг другу с востока и запада.

К концу 13 января расстояние между армиями сократилось до 5 - 6 километров, а 14 января — до 2-х км. Вражеские войска стремились любой ценой удержать Рабочие посёлки № 1 и 5 и опорные пункты на флангах прорыва. Фашистское командование спешно перебрасывало свои резервы, а также части и подразделения с других участков фронта.

Находящаяся к северу от посёлков группировка противника несколько раз безуспешно пыталась прорваться через узкую горловину на юг к своим главным силам. Понимая серьёзность ситуации немецкое командование разрешило оставшимся в окружении частям в районах Шлиссельбурга и Липки пробиваться на юг к Синявино.

Там «группа Хюнера» должна была удерживать Рабочие посёлки № 1 и № 5 до последней возможности. 17 января 1942 года наметился успех наступления Волховского фронта, которое началось 13 января. Получившим подкрепление наступающим войскам удалось прорвать первый оборонительный рубеж врага на левом берегу реки Волхов. К 18 января войска Ленинградского и Волховского фронтов разделяли всего несколько километров...

Прорыв блокады Ленинграда

18 января 1943 года Волховский и Ленинградский фронты при поддержке Балтийского флота в районе Шлиссельбургско-Синявинского выступа разорвали кольцо блокады и восстановили сухопутную связь города с Большой землей. В тот же день был освобожден город-крепость Шлиссельбург и очищено от врага все южное побережье Ладожского озера.

После прорыва кольца блокады в районе Шлиссельбурга противник, тем не менее, серьёзно укреплял рубежи на южных подступах к городу. Глубина немецких линий обороны в районе Ораниенбаумского плацдарма достигала 20 км. В последующем войска 67-й и 2-й Ударной армий пытались продолжить наступление в южном направлении, но безуспешно.

Однако общий фронт ещё не был достаточно плотным и значительная часть окружённой немецкой группировки (около 8000 человек), рассредоточившись и бросив тяжёлое вооружение, прорывалась мимо Рабочего посёлка № 5 на юг и к 20 января вышла из окружения в районе Синявино. Противник непрерывно перебрасывал в район Синявино свежие силы: с 19 по 30 января было подтянуто пять дивизий и большое количество артиллерии.

Отступая, немецкие войска заняли заранее подготовленную позицию на линии 1-й и 2-й городки — Рабочий посёлок № 6 — Синявино — западный часть рощи «Круглая», где уже закрепились полицейская дивизия СС, 5-я горнострелковая и 1-я пехотная дивизии. Вскоре командование 18-й армии дополнительно перебросило в этот район части 28-й егерской, 11-й, 21-й и 212-й пехотных дивизий. Чтобы исключить возможность повторного выхода противника к Ладожскому озеру, войска 67-й и 2-й ударной армий перешли к обороне.

Дорога Победы и до полной Победы оставался год…

Пробитый вдоль берега коридор шириной 8 - 11 километров восстановил сухопутную связь Ленинграда со страной. За 17 суток по берегу были проложены автомобильная и железная дороги под названием по — "Дорога победы".

Однако эта связь была ненадежной - дорогу обстреливали немцы.

14 января 1944 года войска Ленинградского, Волховского и 2-го Прибалтийского фронтов начали Ленинградско-Новгородскую стратегическую наступательную операцию. К 20 января советские войска разгромили Красносельско-Ропшинскую группировку противника.

27 января 1944 года Ленинград был полностью освобожден. В честь одержанной победы в городе прогремел салют в 24 артиллерийских залпа из 324 орудий. Это был единственный за все годы Великой Отечественной войны салют (1-й степени), проведенный не в Москве.

К окончанию блокады в городе оставалось не более 800 тысяч жителей из 3 млн, проживавших в Ленинграде и пригородах до начала блокады. От голода, бомбежек и артобстрелов умерли, по разным данным, от 641 тысяч до 1 млн ленинградцев. Были ранены почти 34 тысячи человек, без крова остались 716 тысяч жителей. Всего в 1941-1942 годах по Дороге жизни и по воздуху были эвакуировано 1,7 млн человек.

Фото: ИА «Башинформ».

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