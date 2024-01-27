Глава Башкирии посетил церемонию к 80-летию снятия блокады Ленинграда

Мы приехали с чувствами сопереживания, это была ужасная человеческая трагедия, и в то же время, это величайший подвиг людей, ленинградцев. Почти три года, считайте, что 900 дней блокады, и люди проявили невероятный героизм. Это нам сейчас понимать надо. Я даже сам приехал, чтобы напитаться той атмосферой, которая была тогда. Важно, еще то, что здесь погибло 16 тысяч наших воинов из Башкортостана. Они полегли, защищая Ленинград. Здесь в Книге памяти Лениграда 452 человека. Для нас это родной регион в некотором смысле. Представьте, 130 тысяч ленинградцев во время блокады нашли себе убежище, жизнь нашли у нас в Республике Башкортостан. Кстати, Владимир Теодорович Спиваков будучи ребёнком был эвакуирован в Уфу и до сих пор сохраняет самые добрые, тёплые воспоминания об этом времени. Поэтому, я считаю, что быть в этот юбилей – 80-летие освобождения Ленинграда от фашистской блокады здесь с петербуржцами и вместе провести эти мероприятия, наш долг. Здесь наши ребята воевали, наши воины воевали, 16 тысяч погибших как я уже сказал, мой земляк Ахат Ахмедьянов – величайший снайпер Великой Отечественной войны, 502 поверженных противника, он здесь воевал на Ораниенбаумском направлении.

Радий Хабиров, Глава Башкирии