Глава Башкирии посетил церемонию к 80-летию снятия блокады Ленинграда

Сегодня, 27 января, в Санкт-Петербурге состоялась церемония к 80-летию снятия фашисткой блокады с Ленинграда. Глава Башкирии принял участие в торжественно-траурном мероприятии. Радий Хабиров возложил цветы на Пискаревском мемориальном кладбище.
Глава республики отметил, что в стране в какой-то момент было большое упущение, когда детям перестали объяснять про героизм солдат времен ВОв.
Блокада Ленинграда — самое страшное преступление фашистов против человечества за всю его историю существования. Длилась блокада города на Неве — 872 дня, с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Блокадное кольцо было прорвано 18 января 1943 года, когда в результате удачно проведённой наступательной операции «Искра» отрезанные друг от друга войска Ленинградского и Волховского фронтов соединились и образовали общий фронт — состоялся прорыв блокады Ленинграда. Но до её полного снятия ленинградцам пришлось выживать и сражаться ещё целый год — 27 января 1944 года блокада Ленинграда была полностью снята. Чтобы увидеть салют, в этот день на улицы вышли почти все жители.
Сразу после установления блокады Ленинграда немецкими, финскими и испанскими (Голубая дивизия) войсками с участием добровольцев из Северной Африки, Европы и военно-морских сил Италии во время Великой Отечественной войны Советские войска начали попытки восстановить сухопутную связь с городом.
В течение 1941 и 1942 годов Красная Армия проводила наступательные операции и постоянно осуществляла попытки прорвать блокаду. Единственным путём сообщения с городом была — «Дорога жизни», по которой доставлялось населению продовольствие. Путь был проложен по льду Ладожского озера.
Однако пропускная способность этой транспортной артерии не соответствовала потребностям Ленинграда, в результате чего в городе начался массовый голод, который усугублялся особенно суровой первой блокадной зимой. Голод и холод стали причинами гибели горожан.
Подготовка к прорыву Ленинграда
12 января 1943 года войска Волховского и Ленинградского фронтов приступили к операции под кодовым названием «Искра», цель которой состояла в разгроме группировки германских войск южнее Ладожского озера и восстановлении связи Ленинграда с Большой землей.
После артиллерийской подготовки, начавшейся 12 января в 9 часов 30 минут и продолжавшейся 2 часа 10 минут, в 11 часов 67-я армия Ленинградского фронта и 2-я ударная армии Волховского фронта перешли в наступление и к исходу дня продвинулись на 3 километра навстречу друг другу с востока и запада.
К концу 13 января расстояние между армиями сократилось до 5 - 6 километров, а 14 января — до 2-х км. Вражеские войска стремились любой ценой удержать Рабочие посёлки № 1 и 5 и опорные пункты на флангах прорыва. Фашистское командование спешно перебрасывало свои резервы, а также части и подразделения с других участков фронта.
Находящаяся к северу от посёлков группировка противника несколько раз безуспешно пыталась прорваться через узкую горловину на юг к своим главным силам. Понимая серьёзность ситуации немецкое командование разрешило оставшимся в окружении частям в районах Шлиссельбурга и Липки пробиваться на юг к Синявино.
Там «группа Хюнера» должна была удерживать Рабочие посёлки № 1 и № 5 до последней возможности. 17 января 1942 года наметился успех наступления Волховского фронта, которое началось 13 января. Получившим подкрепление наступающим войскам удалось прорвать первый оборонительный рубеж врага на левом берегу реки Волхов. К 18 января войска Ленинградского и Волховского фронтов разделяли всего несколько километров...
Прорыв блокады Ленинграда
18 января 1943 года Волховский и Ленинградский фронты при поддержке Балтийского флота в районе Шлиссельбургско-Синявинского выступа разорвали кольцо блокады и восстановили сухопутную связь города с Большой землей. В тот же день был освобожден город-крепость Шлиссельбург и очищено от врага все южное побережье Ладожского озера.
После прорыва кольца блокады в районе Шлиссельбурга противник, тем не менее, серьёзно укреплял рубежи на южных подступах к городу. Глубина немецких линий обороны в районе Ораниенбаумского плацдарма достигала 20 км. В последующем войска 67-й и 2-й Ударной армий пытались продолжить наступление в южном направлении, но безуспешно.
Однако общий фронт ещё не был достаточно плотным и значительная часть окружённой немецкой группировки (около 8000 человек), рассредоточившись и бросив тяжёлое вооружение, прорывалась мимо Рабочего посёлка № 5 на юг и к 20 января вышла из окружения в районе Синявино. Противник непрерывно перебрасывал в район Синявино свежие силы: с 19 по 30 января было подтянуто пять дивизий и большое количество артиллерии.
Отступая, немецкие войска заняли заранее подготовленную позицию на линии 1-й и 2-й городки — Рабочий посёлок № 6 — Синявино — западный часть рощи «Круглая», где уже закрепились полицейская дивизия СС, 5-я горнострелковая и 1-я пехотная дивизии. Вскоре командование 18-й армии дополнительно перебросило в этот район части 28-й егерской, 11-й, 21-й и 212-й пехотных дивизий. Чтобы исключить возможность повторного выхода противника к Ладожскому озеру, войска 67-й и 2-й ударной армий перешли к обороне.
Дорога Победы и до полной Победы оставался год…
Пробитый вдоль берега коридор шириной 8 - 11 километров восстановил сухопутную связь Ленинграда со страной. За 17 суток по берегу были проложены автомобильная и железная дороги под названием по — "Дорога победы".
Однако эта связь была ненадежной - дорогу обстреливали немцы.
14 января 1944 года войска Ленинградского, Волховского и 2-го Прибалтийского фронтов начали Ленинградско-Новгородскую стратегическую наступательную операцию. К 20 января советские войска разгромили Красносельско-Ропшинскую группировку противника.
27 января 1944 года Ленинград был полностью освобожден. В честь одержанной победы в городе прогремел салют в 24 артиллерийских залпа из 324 орудий. Это был единственный за все годы Великой Отечественной войны салют (1-й степени), проведенный не в Москве.
К окончанию блокады в городе оставалось не более 800 тысяч жителей из 3 млн, проживавших в Ленинграде и пригородах до начала блокады. От голода, бомбежек и артобстрелов умерли, по разным данным, от 641 тысяч до 1 млн ленинградцев. Были ранены почти 34 тысячи человек, без крова остались 716 тысяч жителей. Всего в 1941-1942 годах по Дороге жизни и по воздуху были эвакуировано 1,7 млн человек.
Фото: ИА «Башинформ».