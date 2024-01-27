Жители Башкирии активно оказывают гумпомощь для бойцов СВО

Мобильные бани, маскировочные сети и нашлемники, сухие души, автомобили-вездеходы – жители республики по-своему помогают бойцам. Одни финансово, другие занимаются плетением сетей, но абсолютно каждый вкладывает в это дело всю душу и сердце. Помогают и волонтёры с ограниченными возможностями здоровья. Людей связывает один девиз – все во имя победы.

Металлический каркас утеплили, затем прикрепили фанерные листы. Внутри установили печь, ёмкости для воды. В такой бане одновременно могут мыться до четырех человек. Для растопки хватает тридцати минут.

Это седьмая по счету мобильная баня, которую отправляют из Салаватского района в зону спецоперации. Здесь же для удобства установят стиральную машину. Рустам Хуснуллин – сам ветеран боевых действий, за его плечами Афганистан. Потому понимает, что нужно бойцам. Как и Надир Нуркаев. Каждый вечер приходит в волонтерский центр всей семьей – супруга плетет сети, сам Надир – нашлемники.

Работа у волонтеров спорится – одни собирают набор с сухим душем, другие изготавливают окопные свечи. Не осталась в стороне и Алина Садыкова. У неё вторая группа инвалидности, но она приходит вместе со всеми.

И это не единственный пример, когда люди с ограниченными возможностями здоровья вступают в волонтёрские группы для помощи СВО. В Уфимском районе к добровольцам решил присоединиться Альфир Аккужин. Когда ему было 9 лет, попал в аварию и стал инвалидом. Школьное образование пришлось получать уже на дому, потом выучился в исламском университете, теперь дипломированный специалист по квалификации «Теолог имам» бакалавр. Увидев, как плетут масксети, решился попробовать.