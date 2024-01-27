Предприниматели из Башкирии отправили в зону СВО УАЗ «Хантер»

Предприниматель из Сибая направили в зону СВО УАЗ «Хантер». Один из самых востребованных у военнослужащих автомобилей обладает высокой проходимостью. А на ровных дорогах машина отлично экономит топливо. Редко ломается, но в случае неисправности транспорт можно починить в полевых условиях. Пятиместный УАЗ перед отправкой бойцам покрасили в маскировочный черный цвет. И это не первая машина, которую предприниматель вместе с коллегами отправляет на передовую.