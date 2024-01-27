Глава Башкирии принял участие в мероприятиях, посвящённых 80-летию освобождения Ленинграда

Если говорить о чувствах, то прежде всего это чувство сопереживания. Здесь была ужасная человеческая трагедия и в то же время величайший подвиг ленинградцев. За три года или почти 900 дней блокады люди проявили невероятный героизм. Это нужно понимать. И я сам приехал, чтобы прочувствовать атмосферу, которая была в те годы.Важно и то, что здесь погибло 16 тысяч воинов из Башкортостана. Они отдали свои жизни, защищая Ленинград. В Книге памяти города-героя – 462 наших земляка. Для нас это во всех смыслах родной регион.Только представьте, 130 тысяч ленинградцев во время блокады были эвакуированы и нашли себе убежище, новую жизнь у нас, в Башкортостане. Среди них, кстати, родители знаменитого дирижёра Владимира Теодоровича Спивакова. Прославленный музыкант родился в Уфе и до сих пор сохраняет самые добрые, тёплые воспоминания о том времени.Поэтому наш долг – в эти памятные дни быть здесь с петербуржцами и вместе провести эти мероприятия.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан