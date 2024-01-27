Глава Башкирии принял участие в мероприятиях, посвящённых 80-летию освобождения Ленинграда

Сегодня Глава Башкортостана Радий Хабиров принял участие в торжественных мероприятиях, посвящённых 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады немецко-фашистских войск. Делегация республики возложила цветы к мемориалу в память погибших ленинградцах и защитниках города на Пискарёвском кладбище. В братских могилах покоятся 420 тыс. жителей Ленинграда, которые погибли от голода, болезней и бомбежек, а также 70 тыс. воинов - защитников. Среди них было много уроженцев Башкирии.
В честь 80-летнего юбилея снятия блокады северной столицы страны в республике на протяжении нескольких дней будут идти памятные мероприятия. Выставки, видеопроекты, лектории и акции. В Башкортостане бережно хранят и чтут историю блокадного Ленинграда. В музеях и архивах собраны большие пласты материалов и воспоминания самих горожан. Многие из них были эвакуированы, будучи маленькими детьми. В том числе и председатель Башкирской региональной общественной организации памяти жителей блокадного Ленинграда Людмила Солдатова, которая сегодня также приехала в Санкт-Петербург в составе делегации.