Глава Башкирии принял участие в мероприятиях, посвящённых 80-летию освобождения Ленинграда

Сегодня Глава Башкортостана Радий Хабиров принял участие в торжественных мероприятиях, посвящённых 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады немецко-фашистских войск. Делегация республики возложила цветы к мемориалу в память погибших ленинградцах и защитниках города на Пискарёвском кладбище. В братских могилах покоятся 420 тыс. жителей Ленинграда, которые погибли от голода, болезней и бомбежек, а также 70 тыс. воинов - защитников. Среди них было много уроженцев Башкирии.

Если говорить о чувствах, то прежде всего это чувство сопереживания. Здесь была ужасная человеческая трагедия и в то же время величайший подвиг ленинградцев. За три года или почти 900 дней блокады люди проявили невероятный героизм. Это нужно понимать. И я сам приехал, чтобы прочувствовать атмосферу, которая была в те годы.Важно и то, что здесь погибло 16 тысяч воинов из Башкортостана. Они отдали свои жизни, защищая Ленинград. В Книге памяти города-героя – 462 наших земляка. Для нас это во всех смыслах родной регион.Только представьте, 130 тысяч ленинградцев во время блокады были эвакуированы и нашли себе убежище, новую жизнь у нас, в Башкортостане. Среди них, кстати, родители знаменитого дирижёра Владимира Теодоровича Спивакова. Прославленный музыкант родился в Уфе и до сих пор сохраняет самые добрые, тёплые воспоминания о том времени.Поэтому наш долг – в эти памятные дни быть здесь с петербуржцами и вместе провести эти мероприятия.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В честь 80-летнего юбилея снятия блокады северной столицы страны в республике на протяжении нескольких дней будут идти памятные мероприятия. Выставки, видеопроекты, лектории и акции. В Башкортостане бережно хранят и чтут историю блокадного Ленинграда. В музеях и архивах собраны большие пласты материалов и воспоминания самих горожан. Многие из них были эвакуированы, будучи маленькими детьми. В том числе и председатель Башкирской региональной общественной организации памяти жителей блокадного Ленинграда Людмила Солдатова, которая сегодня также приехала в Санкт-Петербург в составе делегации.

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