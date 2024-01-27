В Уфе открылась выставка «80 фактов о блокаде Ленинграда»

Мультимедийная экспозиция развернулась в историческом парке «Россия – Моя история». Цифра в название выставки символична. Сегодня ровно 80 лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашистских оккупантов. 872 дня героизма, ужаса и боли, которая не утихает и по сей день.

Девятый месяц Ленинградской блокады. Позади изнуряющая зима. Тысячи погибших от бомбёжек и голода. А на стадионе товарищеский матч местного «Динамо» и команды моряков Краснознамённого Балтийского флота. На поле они тоже вели сражение, но не друг с другом. Футболисты бились с врагом, который уверял, что ленинградцы сломлены и город скоро можно будет взять.

Экспозиция создавалась в историческом парке Санкт-Петербурга. Архивное управление города предоставило дневниковые записи, киноленты и фото. Всё это легло в основу выставки, при просмотре которой то обуревает ужас, то накатывают слёзы. И рядом с непосильными страданиями стоял отчаянный героизм ленинградцев и тех, кто боролся за освобождение.

Просмотреть выставку можно самостоятельно или с экскурсоводом, который поможет ещё глубже заглянуть в историю. В Ленинградской области, как и во многих других местах, где шли сражения, работы по-прежнему хватает, говорят поисковики. Сегодня те, кто буквально докапывается до истины рассказали школьникам, чем в блокадном Ленинграде занимались их ровесники. Самому младшему награждённому «За оборону Ленинграда» на момент снятия блокады было всего 6 лет.