У стенда Башкирии на выставке «Россия» прошла неделя, посвящённая образованию

На Международной выставке-форуме «Россия» у стенда Башкортостана эта неделя была посвящена образованию. Её посетили более 100 тыс. человек. Многочисленные образовательные программы, мастер-классы и розыгрыши призов. Представители детского образовательного технопарка «Кванториум Башкортостана» показали, как работают нейросети. Колледжи республики познакомили с процессом обучения. Можно было на симуляторе попробовать себя в профессию сварщика, провести исследование металлов под микроскопом, добыть полезные ископаемые в космосе и проверить качество меда.