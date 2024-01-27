Башкирские IT-специалисты разрабатывают программы для обучения операторов БПЛА

Башкирские IT-специалисты разрабатывают программы и VR-симуляторы для обучения операторов беспилотников, путешествий по Эрмитажу и медицины. Государство оказывает грантовую поддержку на развитие и внедрение IT-решений. В прошлом году три проекта региона выиграли гранты на сумму 135 млн рублей. С двумя победителями встретилась наша съёмочная группа.

Сидя в Уфе, можно легко путешествовать по аэропорту Внуково. Это позволяет делать программа «СИТ-Небо», заказанная руководством московской воздушной гавани у наших специалистов. Она позволяет выполнять задания, управляя виртуальным дроном. К слову, все здания и прилегающая территория воссозданы в цифровом пространстве до мелочей по снимкам. Программа уже практически готова.

Так можно будет учить операторов квадрокоптеров. Айтишники Башкортостана пишут программы для виртуальных путешествий на различных объектах. Например, в работе и полеты по Эрмитажу, интересов у фирм со всей страны. Компания «Скайс», работающая в сфере виртуальной реальности, получила грантовую поддержку государства в прошлом году. И это стало большим шагом для движения.

А чтобы учиться управлять реальным дроном больше не нужно выходить на полигон. Беспилотник размещен в специальном кубе и откликается на все кнопки джойстика. И таких аппаратов в стране всего три.

Ещё один проект, получивший федеральный грант, поможет клинико-диагностическим лабораториям. Цифровой глаз будет определять чувствительность микроорганизмов к различным препаратам. В будущем это будет влиять на эффективность лечения. Сотрудничество идёт с медуниверситетом.

Для поддержки IT-компаний и укрепления их потенциала разыгрываются гранты. В прошлом году три проекта республики получили 135 млн рублей.