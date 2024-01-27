В Башкирии стартовал межрегиональный конкурс «Крещенские морозы»

В Бирске стартовал межрегиональный фестиваль-конкурс эстрадной песни и танца «Крещенские морозы». В первый день состязаний конкурсанты соревновались в трёх номинациях. Завтра будут названы имена победителей.

Межрегиональный фестиваль-конкурс «Крещенские морозы» в этом году собрал более 100 талантливых ребят в Бирске. Оценивают вокалистов, музыкантов и танцоров. В 2023 году фестиваль вошёл в перечень основных мероприятий, проводимых в Бирске, и получил финансовую поддержку Правительства республики в размере 500 тыс. рублей.

Кто-то приехал один, а кто-то целым коллективом. Ансамбль из Стерлитамака «Звучащая радость» прибыл основным составом, но в этот раз каждый выступил сольно.

Музыкальный праздник обрёл популярность не только в Башкортостане, но и за его пределами. Участие в нём приняли более 8 тыс. вокалистов, музыкантов, танцоров из Республик Башкортостан, Татарстан, Якутии, Дагестан, Оренбургской, Челябинской областей, Пермского края, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. Члены жюри отметили, что фестиваль даёт возможность реализовать свой творческий потенциал и завоевать симпатии зрителей.

Этно-рок группа из Межгорья к конкурсу подготовилась основательно. Музыканты обновили оборудование, написали новые композиции, одна из которых будет исполнена в честь самой высокой точки Белорецкого района горы Ямантау.