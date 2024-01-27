В Уфе прошёл мастер-класс по скандинавской ходьбе

Смотрим видео, заряжаемся позитивом. В парке Калинина прошёл мастер-класс по скандинавской ходьбе. Инструктор клуба «Твой ход» Лилия Юмагужина рассказала студентам о пользе этого вида физической нагрузки для здоровья и провела бодрую разминку.
На мероприятии собрались студенты Башкирского колледжа сварочно-монтажного и промышленного производства, Уральского политехнического колледжа, Уфимского машиностроительного колледжа, сообщает в соцсетях глава администрации Калининского района Газизьян Ахмедьянов. Блестящий пример жизнелюбия, оптимизма, силы духа и достойный пример для молодежи.