В Уфе помощь спасателей потребовалась символу города

Накануне вечером в экстренные службы Уфы обратились двое жителей поселка 8 марта. Супруги неподалеку от озера обкатывали новый мотобуксировщик и внезапно увидели на одном из деревьев куницу. Животное свисало с ветки с капканом на лапке.
Неравнодушные люди обратились к помощи спасателей. Сотрудники Поисково-спасательного отряда городского Управления гражданской защиты освободили хищницу: тросик капкана перекусили с помощью специального инструмента и благополучно освободили напуганного зверька.
Обошлось без серьезных травм, куница сразу же убежала в лес.
Фото: УГЗ г.Уфы