В Уфе помощь спасателей потребовалась символу города

Накануне вечером в экстренные службы Уфы обратились двое жителей поселка 8 марта. Супруги неподалеку от озера обкатывали новый мотобуксировщик и внезапно увидели на одном из деревьев куницу. Животное свисало с ветки с капканом на лапке.

Фото №1 - В Уфе помощь спасателей потребовалась символу города

Неравнодушные люди обратились к помощи спасателей. Сотрудники Поисково-спасательного отряда городского Управления гражданской защиты освободили хищницу: тросик капкана перекусили с помощью специального инструмента и благополучно освободили напуганного зверька.

Обошлось без серьезных травм, куница сразу же убежала в лес.

Фото: УГЗ г.Уфы

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