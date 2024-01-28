В Уфе помощь спасателей потребовалась символу города

Накануне вечером в экстренные службы Уфы обратились двое жителей поселка 8 марта. Супруги неподалеку от озера обкатывали новый мотобуксировщик и внезапно увидели на одном из деревьев куницу. Животное свисало с ветки с капканом на лапке.