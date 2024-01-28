В Башкирии задержан еще один подросток, который пытался сбыть наркотики

В Сибае возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего местного жителя. Как рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Башкирии, сейчас с подозреваемым проводятся первоначальные следственные мероприятия, осматриваются жилищно-бытовые условия проживания семьи, устанавливаются иные причины, которые могли поспособствовать совершению преступления.

По предварительной версии, несовершеннолетний вступил в сговор с неустановленным лицом в Сети, от него же получил через тайники партию наркотических средств, которую должен был расфасовать и реализовать через потайные места.

Однако его задержала полиция. Во время личного досмотра у подозреваемого нашли 2 свертка с «синтетикой» и мобильник, в котором были фотографии с указанием местонахождения «закладок» с наркотиками.