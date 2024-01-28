Радий Хабиров: «Всем, кто пытается проявлять радикальный экстремизм, мы дадим жёсткий ответ»

За сильный Башкортостан, за единство республики. Пока иноагенты из-за рубежа пытаются дестабилизировать обстановку внутри региона, жители, наоборот, показывают сплочение и объединяются вокруг лидера. Одним из самых заметных событий недели стал митинг-концерт в поддержку Радия Хабирова. Выразить гражданскую позицию на улицы столицы вышли десятки тысяч человек, которые приехали со всех районов и городов. Перед многотысячной аудиторией выступил и Глава Башкортостана. В своей речи Радий Хабиров обратился и к тем, кто не разделяет его взглядов, но готов вести цивилизованный диалог.

Почти 50-тысячная аудитория в один голос скандирует имя Главы Башкортостана. Именно столько жителей, по подсчетам организаторов, приехали со всей республики в Уфу поддержать Радия Хабирова.

«Сильная республика – сильный Башкортостан». Так назвали митинг-концерт в поддержку Радия Хабирова. Общественность объединилась вокруг руководителя региона, поддержав его в борьбе с национал-экстремизмом и попытками расшатать ситуацию в республике.

Выразить свою солидарность руководителю региона, выступающему за единство республики, единый многонациональный народ Башкортостана, пришли уфимцы, а также жители других городов и районов республики. От здания Телецентра и до Уфимского университета науки и технологий улицу и округу заполнили люди с флагами России и Башкортостана. Глава республики поблагодарил жителей за поддержку.

Фото №1 - Радий Хабиров: «Всем, кто пытается проявлять радикальный экстремизм, мы дадим жёсткий ответ»

Прежде всего, я благодарю вас за то, что пришли сюда, на площадь Салавата Юлаева, чтобы поддержать единство нашего родного Башкортостана, единство великой России. Сегодня тысячи наших парней выполняют тяжёлую боевую работу на специальной военной операции. Они – наши самые главные герои, мы ими гордимся, и наша задача – поддерживать их. У нас здесь есть свой трудовой фронт. Мы должны работать так, чтобы обеспечить наших героев, бойцов всем необходимым, чтобы они вернулись домой живыми и невредимыми. А ещё мы должны развивать Башкортостан, делать наши сёла и города ещё красивее и комфортнее. Чтобы наши воины, вернувшись с фронта, сказали: «Да, вы не сидели сложа руки и развивали Башкортостан!». Есть ещё один фронт – внутренний. Есть люди, которые по разным причинам пытаются расколоть наше общество, нашу республику, опираясь на принципы радикального экстремизма. И мы здесь сегодня все вместе собрались для того, чтобы сказать, что мы никому не отдадим наш Башкортостан. Мы жили, живём и будем жить здесь. Будем строить процветающую республику. А всем, кто пытается разжигать конфликты, проявлять радикальный экстремизм, мы дадим жёсткий ответ. Я всегда говорил, что не буду терпеть ничего связанного с экстремизмом. И сегодня повторю, что все те, кто нарушает закон и поднимает руку на наше многонациональное единство, будут наказаны по всей строгости закона.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Радий Хабиров заявил о необходимости сохранения единства всех народов, выступил в поддержку СВО и ещё раз подтвердил свою позицию непримиримой борьбы с экстремизмом.

Самое главное. Как Глава Республики Башкортостан в рамках моих полномочий и моего долга я должен защищать не только тех, кто согласен со мной и поддерживает мою политику или решения. Но и всех тех, кто, может быть, не согласен со мной, с моими решениями и убеждениями. И сегодня, с этой трибуны всем тем, кто не согласен со мной, с моей политикой, моими решениями, но искренне любит Башкортостан, людей, которые здесь живут, и готовы к цивилизованному диалогу, как умные люди, как настоящие мужики, я протягиваю руку дружбы и говорю: давайте вместе созидать, вместе строить наш родной Башкортостан.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №2 - Радий Хабиров: «Всем, кто пытается проявлять радикальный экстремизм, мы дадим жёсткий ответ»
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Инициаторами проведения праздничного мероприятия выступили известные общественные деятели и представители культуры. Идея нашла мощную поддержку среди населения. Митинг-концерт, по мнению политологов показал, что народ готов в любую минуту объединиться ради интересов Башкортостана. Ну а глава республики еще раз доказал, что является сильным лидером, для которого небезразлична судьба каждого жителя региона. Тем более что Радий Хабиров протянул руку тем, кто готов вести цивилизованный диалог.

Сегодня региональная власть не пытается сыграть на противопоставлении, не пытается разыграть ополчение против иного мнения. Выступление Радия Хабирова было другое: давайте мы найдём ту платформу взаимодействия, давайте мы найдём те общие для нас цели, задачи и ценности, на базе которых мы объединимся.

Владимир Савичев, директор Института стратегических исследований Академии наук Республики Башкортостан

Курс Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова, как и руководителя любого другого субъекта, направлен на стабильность, на благосостояние и процветание региона. Сегодня он получил поддержку, когда более 50 тысяч жителей нашей республики собрались в Уфе, чтобы поддержать нашего лидера. Это свидетельствует о том, что люди хотят мира, хотят безопасности и благополучия на своей родной земле.

Вильдан Исянгильдин, председатель совета молодых политологов Республики Башкортостан

Артисты, депутаты, участники СВО, общественные деятели. На большую сцену в этот день поднимались люди разных возрастов, статусов, национальностей и религиозных убеждений. Но всех их объединяли единые лозунги: «За Хабирова», «За сильную республику», «Нет экстремизму» и «В единстве сила».

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