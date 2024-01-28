Радий Хабиров: «Всем, кто пытается проявлять радикальный экстремизм, мы дадим жёсткий ответ»

За сильный Башкортостан, за единство республики. Пока иноагенты из-за рубежа пытаются дестабилизировать обстановку внутри региона, жители, наоборот, показывают сплочение и объединяются вокруг лидера. Одним из самых заметных событий недели стал митинг-концерт в поддержку Радия Хабирова. Выразить гражданскую позицию на улицы столицы вышли десятки тысяч человек, которые приехали со всех районов и городов. Перед многотысячной аудиторией выступил и Глава Башкортостана. В своей речи Радий Хабиров обратился и к тем, кто не разделяет его взглядов, но готов вести цивилизованный диалог.
Почти 50-тысячная аудитория в один голос скандирует имя Главы Башкортостана. Именно столько жителей, по подсчетам организаторов, приехали со всей республики в Уфу поддержать Радия Хабирова.
«Сильная республика – сильный Башкортостан». Так назвали митинг-концерт в поддержку Радия Хабирова. Общественность объединилась вокруг руководителя региона, поддержав его в борьбе с национал-экстремизмом и попытками расшатать ситуацию в республике.
Выразить свою солидарность руководителю региона, выступающему за единство республики, единый многонациональный народ Башкортостана, пришли уфимцы, а также жители других городов и районов республики. От здания Телецентра и до Уфимского университета науки и технологий улицу и округу заполнили люди с флагами России и Башкортостана. Глава республики поблагодарил жителей за поддержку.
Радий Хабиров заявил о необходимости сохранения единства всех народов, выступил в поддержку СВО и ещё раз подтвердил свою позицию непримиримой борьбы с экстремизмом.
Инициаторами проведения праздничного мероприятия выступили известные общественные деятели и представители культуры. Идея нашла мощную поддержку среди населения. Митинг-концерт, по мнению политологов показал, что народ готов в любую минуту объединиться ради интересов Башкортостана. Ну а глава республики еще раз доказал, что является сильным лидером, для которого небезразлична судьба каждого жителя региона. Тем более что Радий Хабиров протянул руку тем, кто готов вести цивилизованный диалог.
Артисты, депутаты, участники СВО, общественные деятели. На большую сцену в этот день поднимались люди разных возрастов, статусов, национальностей и религиозных убеждений. Но всех их объединяли единые лозунги: «За Хабирова», «За сильную республику», «Нет экстремизму» и «В единстве сила».