Радий Хабиров: «Всем, кто пытается проявлять радикальный экстремизм, мы дадим жёсткий ответ»

Прежде всего, я благодарю вас за то, что пришли сюда, на площадь Салавата Юлаева, чтобы поддержать единство нашего родного Башкортостана, единство великой России. Сегодня тысячи наших парней выполняют тяжёлую боевую работу на специальной военной операции. Они – наши самые главные герои, мы ими гордимся, и наша задача – поддерживать их. У нас здесь есть свой трудовой фронт. Мы должны работать так, чтобы обеспечить наших героев, бойцов всем необходимым, чтобы они вернулись домой живыми и невредимыми. А ещё мы должны развивать Башкортостан, делать наши сёла и города ещё красивее и комфортнее. Чтобы наши воины, вернувшись с фронта, сказали: «Да, вы не сидели сложа руки и развивали Башкортостан!». Есть ещё один фронт – внутренний. Есть люди, которые по разным причинам пытаются расколоть наше общество, нашу республику, опираясь на принципы радикального экстремизма. И мы здесь сегодня все вместе собрались для того, чтобы сказать, что мы никому не отдадим наш Башкортостан. Мы жили, живём и будем жить здесь. Будем строить процветающую республику. А всем, кто пытается разжигать конфликты, проявлять радикальный экстремизм, мы дадим жёсткий ответ. Я всегда говорил, что не буду терпеть ничего связанного с экстремизмом. И сегодня повторю, что все те, кто нарушает закон и поднимает руку на наше многонациональное единство, будут наказаны по всей строгости закона.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан