«Казахстан – Башкортостан»: итоги бизнес-форума в Астане

Надо работать с Казахстаном. Казахстан – это государство, устремленное в самом прямом смысле в 21 век. Мы видим хорошо, как управленческая команда Казахстана, с которым мы работаем постоянно и регулярно явно, жадно впитывает все самые лучшие традиции, тенденции и инновации, которые существуют в сфере экономических и внешнеэкономических отношений. И мы у вас, уважаемые коллеги, будем учиться. В то же время мы тоже можем поделиться определенными компетенциями и решениями, которые только взаимообогатят нас вместе.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан