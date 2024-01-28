«Казахстан – Башкортостан»: итоги бизнес-форума в Астане

Межнациональное единство – один из ключей к успешному налаживанию мостов с другими странами. Первый в этом году зарубежный визит Радия Хабирова состоялся в Астану, на форум «Казахстан – Башкортостан». Встреча башкирской делегации прошла на самом высоком уровне. Вопросы кооперации двух республик Радий Хабиров обсудил с президентом соседней страны Касым-Жомартом Токаевым. Совместный торговый оборот приблизился к 500 млн долларов, и это далеко не предел. Итогом поездки стали восемь новых соглашений и порядка 120 договоренностей о сотрудничестве.
Третья за последние три года встреча Президента Казахстана и Главы Башкортостана как нельзя лучше показывает динамику развития отношений между двумя республиками. Каждый новые переговоры, как отметил Касым Жомарт-Токаев, – дополнительный импульс для движения вперед.
Только за прошлый год Башкортостан и Казахстан провели 15 совместных деловых мероприятий, включая визиты, участие на выставках и бизнес-миссии. Итог всей этой большой работы – торговый оборот приблизился к 500 млн долларов. И это далеко не предел.
Если какое-то время назад речь шла о единицах башкирских предприятий, работающих в Казахстане, то сейчас они появляются буквально каждый месяц: «Медстальконструкция», «Уральский пружинный завод», «ТехноНиколь». В прошлом году Уфимский комбинат рабочей одежды открыл швейное производство на территории специальной экономической зоны по типу нашей «Алги». Заказы шьют на два рынка – казахстанский и российский.
Похожи не только экономики, но и культура, традиции, образ мыслей, что напрямую отражается на видах предпринимательской активности.
Выстраивать диалог на форум «Казахстан – Башкортостан» приехали свыше 70 башкирских представителей бизнеса, и несколько сотен – из Казахстана.
Форум охватил широкий спектр тем от индустриализации и инноваций до сельского хозяйства и развития малого и среднего бизнеса. Пожалуй, самая оживлённая секция форума – это площадка B2B, что в переводе означает «бизнес для бизнеса». Здесь предприниматели обоих регионов продают услуги не конечным потребителям, а друг другу. То есть расширяют список контактов и, конечно, возможности для совместной кооперации.
Однако подавляющее большинство участников из Башкортостана – производители именно готовой продукции, а не сырья, как это было раньше. Почти 90% от всего объёма приходится на несырьевой неэнергетической экспорт. Особое внимание уделяется совместным проектам в сферах энергетики, машиностроения и агропромышленности. В свою очередь проекты, которые способствуют устойчивому развитию национальной экономики, готов поддерживать Банк развития Казахстана.
Два года назад между Казахстаном и Башкортостаном было налажено авиасообщение. Рейсы каждую неделю летают не только в Астану, но и в Алма-Аты. Маршрут, как показало время, востребованный, загруженность – более 90%. Радий Хабиров предложил увеличить частоту авиарейсов, чтобы перейти к еще более высокой степени интеграции.
По словам главы республики, обсуждается вопрос открытия в Казахстане филиала одного из башкирских вузов. Кроме того, в рамках культурного обмена делегацию республики пригласили на Всемирные игры кочевников, которые состоятся в союзном государстве этой осенью. Минувший визит – своеобразная подготовка к другому более масштабному событию, форуму России и Казахстана, который в этом году пройдёт в Уфе по поручению президента страны.