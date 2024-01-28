«Казахстан – Башкортостан»: итоги бизнес-форума в Астане

Межнациональное единство – один из ключей к успешному налаживанию мостов с другими странами. Первый в этом году зарубежный визит Радия Хабирова состоялся в Астану, на форум «Казахстан – Башкортостан». Встреча башкирской делегации прошла на самом высоком уровне. Вопросы кооперации двух республик Радий Хабиров обсудил с президентом соседней страны Касым-Жомартом Токаевым. Совместный торговый оборот приблизился к 500 млн долларов, и это далеко не предел. Итогом поездки стали восемь новых соглашений и порядка 120 договоренностей о сотрудничестве.

Третья за последние три года встреча Президента Казахстана и Главы Башкортостана как нельзя лучше показывает динамику развития отношений между двумя республиками. Каждый новые переговоры, как отметил Касым Жомарт-Токаев, – дополнительный импульс для движения вперед.

В этом комплексе сотрудничества Башкортостан занимает особое место. Мы прилагаем все усилия для того, чтобы диверсифицировать наши связи, будь это индустрия, агропромышленный комплекс или гуманитарная сфера. Поэтому думаю, что у нас очень хорошие перспективы. Мы нацелены на очень интенсивную и плодотворную работу с Российской Федерацией и, конечно же, с Башкортостаном, который является очень важным субъектом российского государства.

Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан

Только за прошлый год Башкортостан и Казахстан провели 15 совместных деловых мероприятий, включая визиты, участие на выставках и бизнес-миссии. Итог всей этой большой работы – торговый оборот приблизился к 500 млн долларов. И это далеко не предел.

Для Башкортостана Казахстан – это главный партнёр. Мы именно так думаем, так считаем, именно на это работаем. Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, хотел вас поблагодарить, мы здесь действительно чувствуем себя как дома. Нам комфортно работать. Нам оказывают содействие по каждому вопросу, который возникает. Нам надо переходить к промышленной кооперации, торговым вопросам. Поэтому я сегодня с удовольствием могу сказать, что количество предприятий Республики Башкортостан, которые начинают работать здесь, формировать свои бизнесы, открывать предприятия, уже увеличиваются.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №1 - «Казахстан – Башкортостан»: итоги бизнес-форума в Астане

Если какое-то время назад речь шла о единицах башкирских предприятий, работающих в Казахстане, то сейчас они появляются буквально каждый месяц: «Медстальконструкция», «Уральский пружинный завод», «ТехноНиколь». В прошлом году Уфимский комбинат рабочей одежды открыл швейное производство на территории специальной экономической зоны по типу нашей «Алги». Заказы шьют на два рынка – казахстанский и российский.

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Мы находимся на территории единого таможенного пространства, и тесные связи между Казахстаном и Россией очень схожи. В Казахстане НДС 12%, в России – 20%. Есть отличия. Что-то выгоднее здесь, что-то – в России. Находим золотую середину для развития бизнеса и там, и там.

Михаил Цукерман, председатель совета директоров комбината рабочей одежды

Похожи не только экономики, но и культура, традиции, образ мыслей, что напрямую отражается на видах предпринимательской активности.

Я изготовитель, произвожу юрты, в аренду сдаю, продаю. У нас в казахских юртах изгиб другой в отличие от башкирских.

Гульсара Сарсенова, предприниматель по изготовлению юрт

Выстраивать диалог на форум «Казахстан – Башкортостан» приехали свыше 70 башкирских представителей бизнеса, и несколько сотен – из Казахстана.

Надо работать с Казахстаном. Казахстан – это государство, устремленное в самом прямом смысле в 21 век. Мы видим хорошо, как управленческая команда Казахстана, с которым мы работаем постоянно и регулярно явно, жадно впитывает все самые лучшие традиции, тенденции и инновации, которые существуют в сфере экономических и внешнеэкономических отношений. И мы у вас, уважаемые коллеги, будем учиться. В то же время мы тоже можем поделиться определенными компетенциями и решениями, которые только взаимообогатят нас вместе.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Форум охватил широкий спектр тем от индустриализации и инноваций до сельского хозяйства и развития малого и среднего бизнеса. Пожалуй, самая оживлённая секция форума – это площадка B2B, что в переводе означает «бизнес для бизнеса». Здесь предприниматели обоих регионов продают услуги не конечным потребителям, а друг другу. То есть расширяют список контактов и, конечно, возможности для совместной кооперации.

Однако подавляющее большинство участников из Башкортостана – производители именно готовой продукции, а не сырья, как это было раньше. Почти 90% от всего объёма приходится на несырьевой неэнергетической экспорт. Особое внимание уделяется совместным проектам в сферах энергетики, машиностроения и агропромышленности. В свою очередь проекты, которые способствуют устойчивому развитию национальной экономики, готов поддерживать Банк развития Казахстана.

Два года назад между Казахстаном и Башкортостаном было налажено авиасообщение. Рейсы каждую неделю летают не только в Астану, но и в Алма-Аты. Маршрут, как показало время, востребованный, загруженность – более 90%. Радий Хабиров предложил увеличить частоту авиарейсов, чтобы перейти к еще более высокой степени интеграции.

Наряду с этим в ходе наших визитов обсуждаем культурные и гуманитарные вопросы, развитие туризма. Например, мы выделили квоту для 700 человек – наших жителей старшего возраста, которые смогут в этом году посетить Казахстан в рамках проекта «Башкирское долголетие. Туризм». А мы компенсируем им часть стоимости турпоездок.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

По словам главы республики, обсуждается вопрос открытия в Казахстане филиала одного из башкирских вузов. Кроме того, в рамках культурного обмена делегацию республики пригласили на Всемирные игры кочевников, которые состоятся в союзном государстве этой осенью. Минувший визит – своеобразная подготовка к другому более масштабному событию, форуму России и Казахстана, который в этом году пройдёт в Уфе по поручению президента страны.

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