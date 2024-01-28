Боец СВО с позывным «Бабай» рассказал, как одолел четыре вражеских дрона

Стал народным героем. На Донецком направлении в ходе специальной военной операции военнослужащий с позывным «Бабай» сбил из автомата три вражеских дрона и увернулся от четвертого. Видео этого момента в считанные часы облетело интернет и телеграм-каналы. Сам же стрелок узнал о своей популярности лишь через несколько дней. Как бойцу удалось обмануть оператора украинского дрона и как к такому поступку отнеслась его семья?
Эти кадры были сняты на одном из направлений в Донецкой Народной Республике. Штурмовик с позывным «Бабай» ведёт прицельный огонь по вражеским дронам, которые целым роем налетели на него и однополчан. Три камикадзе удалось сбить, четвертый – обмануть.
А здесь «Бабай» после штурма впервые видит ролик со своим участием. На рукаве – шеврон с гербом Ишимбайского района, сам боец призывался из Челябинской области. Рискуя жизнью, в том бою он спас своих сослуживцев.
На бронежилете «Бабая» новый шеврон. «Легенда». Так его теперь называют боевые братья. Хотя сам боец в своем поступке ничего героического не видит, мол, это обычная каждодневная работа. А дроны удалось сбить потому, что командиры его хорошо обучили.
В тот день группа штурмовала позиции ВСУ. Небо над российскими бойцами буквально жужжало от звуков FPV-дронов.
Среди миллионов людей, посмотревших ролик в интернете, оказалась и супруга «Бабая». Женщина признается: сразу узнала в бойце своего мужа. Как в известной песне – по походке.
Дома бойца ждут два сына и дочь. А три месяца назад родился внук, которого народный герой ещё даже не видел. Шутит, что теперь он настоящий бабай, то есть дед в переводе с башкирского.
Долгожданная встреча дедушки и внука уже состоялась. Командование отпустило «Бабая» домой в отпуск. Ближайшие две недели он проведет в кругу семьи. А после вновь вернётся сюда. Тут его тоже ждут его братья. По оружию.