Боец СВО с позывным «Бабай» рассказал, как одолел четыре вражеских дрона

Стал народным героем. На Донецком направлении в ходе специальной военной операции военнослужащий с позывным «Бабай» сбил из автомата три вражеских дрона и увернулся от четвертого. Видео этого момента в считанные часы облетело интернет и телеграм-каналы. Сам же стрелок узнал о своей популярности лишь через несколько дней. Как бойцу удалось обмануть оператора украинского дрона и как к такому поступку отнеслась его семья?

Эти кадры были сняты на одном из направлений в Донецкой Народной Республике. Штурмовик с позывным «Бабай» ведёт прицельный огонь по вражеским дронам, которые целым роем налетели на него и однополчан. Три камикадзе удалось сбить, четвертый – обмануть.

А здесь «Бабай» после штурма впервые видит ролик со своим участием. На рукаве – шеврон с гербом Ишимбайского района, сам боец призывался из Челябинской области. Рискуя жизнью, в том бою он спас своих сослуживцев.

Дрон летел, я начал по нему стрелять. За мной стоял младше меня и командир. Я начал лупить, чтобы их не задело. позывной «Бабай»

На бронежилете «Бабая» новый шеврон. «Легенда». Так его теперь называют боевые братья. Хотя сам боец в своем поступке ничего героического не видит, мол, это обычная каждодневная работа. А дроны удалось сбить потому, что командиры его хорошо обучили.

На полигоне всё это изучали и до сих пор учимся. позывной «Бабай»

В тот день группа штурмовала позиции ВСУ. Небо над российскими бойцами буквально жужжало от звуков FPV-дронов.

Он дезориентировал соперника, ушел влево, вправо, и с ним уже ничего не смогли сделать. позывной «Ураган»

Среди миллионов людей, посмотревших ролик в интернете, оказалась и супруга «Бабая». Женщина признается: сразу узнала в бойце своего мужа. Как в известной песне – по походке.

Это в его характере. Он бесстрашный, сообразительный. Если он что-то надумал сделать, он быстро возьмёт и сделает. У него нет желания что-то отложить на завтра. Он такого не любит. Он быстрый очень. Вилия, жена участника СВО

Дома бойца ждут два сына и дочь. А три месяца назад родился внук, которого народный герой ещё даже не видел. Шутит, что теперь он настоящий бабай, то есть дед в переводе с башкирского.